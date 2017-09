Circular dá volta ao mundo de Jorge Peixinho e faz regressar Martine Pisan

Dança, música, teatro, performance, projetos artísticos de envolvimento comunitário e uma viagem exploratória em torno do mundo musical do compositor Jorge Peixinho. Está dado o mote paro o ciclo programático do Circular, um dos festivais de artes performativas mais emblemáticos no panorama nacional, realizado anualmente em Vila do Conde. A programação deste ano contempla um conjunto de oito espetáculos – com destaque para os seis em estreia –, onde se encontra a peça “Undated”. A peça traça uma revisitação com contornos poéticos de obras emblemáticas dos 20 anos de carreira de uma das mais desafiantes coreógrafas francesas, Martine Pisani, de regresso à cidade, depois de ter marcado presença na edição de 2005.

Chama-se “Undated”, mas tem data de apresentação marcada para o último dia do certame, 30 de setembro, quando subirá ao palco do Teatro Municipal de Vila do Conde, pelas 21h30. “E se tentasse condensar todos os trabalhos que realizei com bailarinos ao longo de 20 anos? Ou como poderia desenrolar o guião de dez das minhas performances ao mesmo tempo e no mesmo lugar?” É este o desafio que Pisani impõe a si mesma, tal como explica na sinopse do espetáculo, composto por artistas e técnicos de luz e som que acompanharam a criadora ao longo do tempo.

Com autores nacionais e internacionais, emergentes ou já com créditos firmados, a organização foca-se, mais uma vez, em trabalhos encomendados especificamente para o evento e reveladores de um “investimento na criação artística contemporânea”, explica um dos diretores artísticos, Paulo Vasques, função divida com Dina Magalhães.

O certame tem início no dia 22 de setembro, no Teatro Municipal de Vila do Conde, pelas 21h30, com a apresentação do espetáculo de dança “Peça para Negócio”, de Miguel Pereira, autor que esteve em residência artística em Vila do Conde no ano passado. O artista, com uma carreira de 25 anos, apresenta um trabalho repleto de ironia e com um sentido de humor muito peculiar, onde é explorado o “percurso de ascensão e queda de um artista, numa lógica comercial”, explica a programadora Dina Magalhães.

No dia seguinte, 23 de fevereiro, dois jovens talentos emergentes da dança contemporânea em Portugal, Teresa Silva e Filipe Ferreira, apresentam no Auditório Municipal de Vila do Conde, pelas 21h30, a peça “Nova Criação”, resultado de uma pArceria com o festival “Materiais Diversos”. Após o espetáculo, segue-se uma conversa com os dois autores, moderada por João dos Santos Martins. A 24 de fevereiro é estreada a performance “Relações Públicas”, dirigida pelo coreógrafo brasileiro radicado no Porto Joclécio Azevedo. O espetáculo transporta o espectador para um café imaginário e tem por base um trabalho de criação artística em conjunto com a comunidade e associações culturais vilacondenses, como forma de proporcionar encontros como um elemento transformador para as pessoas, mas “leva também ao encontro com imagens, com espaços, com palavras, com coisas, com o que não se sabe ainda”, lê-se na sinopse.

Os passos em volta do legado de Jorge Peixinho

Nos dois últimos dias do Circular são dados os passos em volta da obra do compositor Jorge Peixinho (1940-1995), artista com uma forte ligação a Vila do Conde e que na década de 1960 colaborou com referências como o impulsionador da música eletrónica, experimental e concreta Karlheinz Stockhausen – criador, por exemplo, da peça Helikopter-Streichquartett, interpretada por um quarteto de cordas e um quarteto… de helicópteros –, assim como teve a oportunidade de trabalhar com Pierre Boulez.

Com um vasto reconhecimento internacional, o legado musical de Jorge Peixinho ainda continua, em boa medida, por ser explorado em Portugal. Nesse sentido, o festival Circular organiza no dia 29, pelas 18h, no Salão de Festas do Centro Municipal de Juventude de Vila do Conde, uma “Conversa em torno de Jorge Peixinho”, onde tomará da palavra, entre outros, o compositor Eduardo Luís Patriarca, amigo e antigo aluno de Peixinho. A sessão é de entrada gratuita.

No dia seguinte, pelas 19h, no Teatro Municipal de Vila do Conde, realiza-se um concerto evocativo do legado musical deste que foi um dos maiores compositores portugueses do séc.XX, onde o grupo de percussão “Drumming” irá interpretar “Floresta Sagrada” (1992) e “Madame Borbolet(r)a” (1982). Ao repertório junta-se ainda a obra “Empty Time / Empty Space”, uma encomenda exclusiva do festival a Eduardo Luís Patriarca.

A programação inclui ainda os espetáculos de dança “A Deriva dos Olhos”, de Bruno Senune, e “Noirblue”, de Ana Pi, ambos apresentados no dia 29, no Auditório Municipal, pelas 21h30 e 22h30, respetivamente.

Embora o epicentro da celebração das artes performativas tenha lugar em Vila do Conde, o festival faz também uma incursão até ao Porto, a 28 de setembro, para apresentar a peça de teatro “sim sim não não”, uma criação de Maria Duarte, Sílvia Figueiredo e João Rodrigues, levado à cena na associação cultural “mala voadora”.