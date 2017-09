Há um verso de uma canção do novo álbum dos Grizzly Bear que poderia ser usado para descrever aquela que continua a ser a abordagem da banda norte-americana ao fim de 15 anos de existência. A música chama-se “Four Cypresses”, é a terceira no alinhamento de “Painted Ruins” e o verso diz qualquer coisa como “é um caos, mas funciona”.

É Daniel Rossen, guitarrista e um dos vocalistas da banda, quem o diz, mas a crítica, a especializada e a generalista, confirma-o. A “Pitchfork” chama-lhe “música de prestígio” e a webmagazine britânica “Drowned in Sound” escreve que “enquanto a banda teve claramente de abrandar para fazer o seu quinto álbum, ‘Painted Ruins’ não dá quaisquer sinais de ter havido uma quebra na qualidade de som” do quarteto. David Sackllah, que assina a crítica publicada no site “Consequence of Sound”, é ainda mais generoso nas palavras e diz mesmo que o novo disco, “resultado do crescimento da banda enquanto unidade coesa”, é o “mais bem conseguido” da discografia do grupo, no sentido em que não há pontas soltas para aparar.

Mas David Sackllah diz também que “Painted Ruins”, não sendo nunca “inescrutável”, é um álbum que exige “atenção e paciência”. O que, não sendo uma novidade (é difícil ouvir Grizzly Bear, seja que disco for, sem entrar continuamente em jogos de adivinhação para tentar perceber o que raio está afinal a acontecer ali, por detrás daquele bouquet colorido e cheio e de onde vêm todos aqueles sons, sons às vezes enormes, outras vezes mais subtis, robustos e fininhos, que nos vão chegando), importa relembrar. “Painted Ruins” tem essa qualidade de coisa densa e complexa, de objeto suado saído das mãos de um artesão que penou dias a fio para conseguir finalmente concretizar e tornar palpável aquilo que idealizou, e tem mais qualquer coisa. Tem a quietude e lassidão da folk, a direção afinada da pop, a robustez do rock e o brilho da eletrónica.

Ao contrário dos discos anteriores, foi lançado por uma grande editora discográfica, a RCA Records, que já editou nomes como Justin Timberlake, Chris Brown e Kesha (isto ajuda a perceber a sua dimensão). A maior colaboração entre os membros da banda distingue também “Painted Ruins” dos trabalhos anteriores, ainda que cinco anos e trajetos de vida diferentes em lugares diferentes separem este álbum do seu antecessor, “Shields”, lançado em 2012 (Ed Droste e Chris Taylor vivem atualmente em Los Angeles, Chris Bear em Long Island e Daniel Rossen numa cidade localizada algures no estado de Nova Iorque, mas também em Santa Fé, no Novo México, onde passa algum tempo).

O baixista e produtor Chris Taylor tem, por exemplo, um papel mais central em “Painted Ruins” comparativamente aos discos anteriores. É dele a voz que ouvimos ao comando de “Systole”, penúltima faixa do álbum, e o baixo que ressoa por todos os cantos de “Mourning Sound”, essa feliz conjugação de habilidades em que é feita uma confissão (“cometi um erro”) e um conselho que só podemos tomar como útil (“deixa o amor amadurecer”). Também “Four Cypresses”, a canção que começámos por citar aqui, foi escrita a duas mãos, por Daniel Rossen, que contou ter-se inspirado na experiência de um sem-abrigo que encontrou a dormir à entrada de um centro em Los Angeles e que o fez pensar nos refugiados e na vida de todos aqueles que vivem em lugares onde há guerra, e Chris Bear, baterista. “Funcionamos como uma democracia. Não há nenhum líder. Se algum de nós decidisse sair, a banda iria acabar”, disse Ed Droste, guitarrista e vocalista, numa entrevista recente à “Spin”.

Durante os cinco anos de interregno, Chris Taylor lançou um livro de receitas culinárias e aprendeu a cozinhar (essa sua paixão antiga) com os melhores chefes em alguns dos mais reputados restaurantes. Ed Droste fez campanha por Bernie Sanders nas eleições presidenciais de 2016 e passou depois a apoiar Hillary Clinton quando o candidato independente saiu da corrida. Daniel Rossen iniciou uma carreira a solo e lançou um EP e Chris Bear esteve em tour com os Beach House e compôs para a série “High Maintenance”, da HBO.

Não temos dúvidas de que se esta pausa se tivesse prolongado por mais algum tempo, todos eles, individualmente, estariam hoje a fazer coisas muitíssimo interessantes, mas honestamente preferimos tê-los de volta aos Grizzly Bear. Mesmo que tenhamos de esperar outros cinco anos pelo próximo álbum. Se tudo correr bem, ainda estaremos por cá.