Começou por esperar para ver no que isto ia dar, enquanto tudo era ainda e sobretudo fum fum e gaitinha. A páginas tantas, o gigante impacientou-se. Não mergulhou de cabeça, mas entrou no jogo. Foi dando passo após passo, a calcular o risco. Com um tão rico e precioso tesouro vivo de conteúdos e marcas, há cinco anos entendeu assinar um contrato de exclusividade com a Netflix para a distribuição através de streaming. Ainda se especulou sobre o interesse de vir a adquirir a própria Netflix, que, entretanto, e com o passar de meia dúzia de anos, se agigantara por esse mundo fora.

Adiante que se faz tarde, acabou por comprar a Maker Studios, a maior MCN (Multi Channel Network) a navegar pelos mares dos conteúdos nados, criados e vistos pela internet. Com a chegada deste mês de agosto, a Disney anunciou ao mundo que assim que terminar o contrato com a Netflix, dentro de ano e meio, vai seguir pelo seu próprio pé e lançar uma plataforma de SVOD (“subscription video in demand”) de marca própria, vindo a tornar-se definitivamente num poderoso rival dos grandes “players” que enveredam pelo negócio da distribuição via internet.

Enquanto a hora chega e não chega, a Disney dá já um salto em frente: fechou contrato com a IFlix, baseada na Malásia – uma forte rival da Netflix na Ásia e em África -, para a criação de um canal bouquet com títulos de cinema das marcas do universo Disney, nomeadamente Marvel e Pixar, incluindo igualmente séries Disney e ABC. O contrato prevê igualmente o desenvolvimento de conteúdos originais para a Iflix, recorrendo à Maker Studios. A Iflix está atualmente disponível em 20 países, sobretudo na Ásia, Médio Oriente e Norte de África, preparando-se para lançar os seus serviços em mais países da África subsariana nas próximas semanas.

Nestes tempos de contenda pelo arregimentar de subscritores em que os serviços de streaming dão provas de terem vindo para ficar, lavar e durar, o anúncio da Disney de que vai à luta a solo deixa a Netflix sob pressão, não fosse quem tem a maior fatia deste bolo. Feitas contas, a Netflix anuncia possuir 104 milhões de assinantes em todo o mundo com um crescimento de 346% de subscritores nos últimos cinco anos.

A empresa tem um valor de mercado na casa dos 63.500 milhões de euros (cerca de um terço do PIB português no ano passado). As 125 milhões de horas de filmes e séries vistas diariamente através da Netflix tenderão a ser repartidas, conquanto se multiplicam globalmente os investimentos no negócio do “video on demand”, alavancados na produção e distribuição de séries e filmes originais. A Amazon Prime Video globaliza-se, a Google, através do YouTube, também segue adiante pelo caminho, a Apple entrou na corrida, o Facebook começou igualmente a disponibilizar originais, o Snapchat prepara-se para o fazer. E só para falar de alguns dos maiorais nascidos na revolução digital nos Estados Unidos, cujo céu é o limite.