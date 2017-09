“Inhumans”, a série que começa como um filme

A criação de Stan Lee e Jack Kirby para banda desenhada ganha uma nova vida no grande e no pequeno ecrã. “Inhumans”, da Marvel, tem estreia nos cinemas IMAX esta quinta-feira e chega ao TVSéries a 6 de outubro

Trata-se de mais uma das criações da Marvel para televisão, mas desta vez é no cinema que dá os primeiros passos. “Inhumans” — é este o título da produção norte-americana sobre a família real dos Inumanos, composta por oito episódios e que foi filmada com câmaras IMAX — chegará esta semana aos cinemas, um mês antes da estreia televisiva marcada para 6 de outubro. A criação de Scott para a Marvel Television, cuja distribuição em Portugal será um exclusivo do TVSéries, apresenta-se em estreia mundial já esta quinta-feira, com sessões marcadas para as salas IMAX nacionais. A versão cinematográfica será composta pelos dois primeiros episódios desta nova aventura televisiva, dada a conhecer pela primeira vez em 1965, numa BD com assinatura de Stan Lee e Jack Kirby.

A nova história do grupo (que começou por editar banda desenhada e que tem alguns dos maiores sucessos de bilheteira e de audiências em televisão) centra-se na cidade lunar de Attilan e mostra os desafios de um grupo de Inumanos liderado pelo Rei Black Bolt (Anson Mount). O soberano, que tem uma voz tão poderosa que ao mínimo suspiro pode destruir tudo à sua volta, tem de manter-se em silêncio total e é através da Rainha Medusa (Serinda Swan), sua mulher, que comunica. Maximus (Iwan Rheon) é o nome do ambicioso irmão mais novo de Black Bolt e vai tentar conquistar o trono.

Ainda de acordo com o avançado pelo canal, a trama de “Inhumans” passará depois para o planeta Terra, com os Inumanos a terem de procurar refúgio no Havai após um golpe militar lunar. O choque civilizacional com a Humanidade é um dos temas da série, que contou com realização de Roel Reiné (que coordenou os trabalhos dos dois primeiros episódios e do filme), mas também de Chris Fisher, Billy Gierhart, Neasa Hardiman, David Straiton e Kevin Tancharoen. Além do núcleo real, o elenco é também composto por Sonya Balmores, Isabelle Cornish, Eme Ikwuakor, Ken Leung, Mike Moh e Ellen Woglom, entre outros.