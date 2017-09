Honra aos esquecidos

Esta crónica tem uma introdução; é ela que nos diz que sempre achei simultaneamente curiosa e desnecessária toda a excitação que tradicionalmente envolve a atribuição dos Óscares de Hollywood. Desde o voyeurismo provinciano que precede e sucede a cerimónia, com o suposto “glamour” das festas entre os agentes da indústria cinematográfica, à obsessão que alguns reservam para apreciar a vestimenta de atores e atrizes, passando pelas “mensagens” mais ou menos políticas que uns e outras ensaiam quando sobem ao palco, tudo isto me parece de uma futilidade pouco compatível com a seriedade que o evento merecia ter.

Falar sobre a injustiça a que foram votadas algumas obras maiores do cinema pelo capricho do júri da Academia seria por demais fastidioso. Optarei, então, (e aqui termina a breve introdução) por lembrar dois ou três títulos que me parecem incontornáveis e que, mais que isso, fizeram brilhar ainda mais dois atores considerados brilhantes em desempenhos igualmente meritórios mas de grau inferior de exigência quando comparado com as performances que em seguida se dão a conhecer.

O primeiro desses casos chama-se “Hoffa”. Realizado em 1992 por (imagine-se!) Danny Devito, o filme retrata o percurso de Jimmy Hoffa, o polémico, poderoso e algo truculento líder do maior sindicato de camionistas dos Estados Unidos, que dirigiu com mão de ferro durante 13 anos e ao qual pertenceu durante mais de três décadas. O papel de Hoffa foi atribuído a Jack Nicolson, e nem o facto de ser um dos maiores amigos de Danny Devito retira mérito ao desempenho.

Bem pelo contrário: é sincera opinião do escriba que o nem sempre contido Jack Nicholson tem neste filme a melhor interpretação de uma carreira vasta e recheada de momentos altos. O de “Hoffa” será o maior, até porque o filme, tenso, denso e intenso, tem no argumento de David Mamet outro dos seus trunfos, aliado a uma história real e de contornos ainda imprecisos: James Riddle “Jimmy” Hoffa foi visto pela última vez a 30 de julho de 1975 no parque de estacionamento de um restaurante nos subúrbios de Detroit.

Antes dessa data o sindicalista tinha feito crescer, nem sempre com lisura de métodos, a sua organização, o que lhe valeu inúmeros conflitos com as autoridades e com a Justiça norte-americana, ambas cerceando cada vez mais a sua atuação. O misterioso desaparecimento de Jimmy Hoffa foi investigado pelo FBI e demais forças policiais ao longo de 7 anos.

Em 1982 foi oficialmente declarado morto, mas o seu corpo nunca foi encontrado. Importará ainda referir três factos particularmente curiosos: Jimmy Hoffa foi sentenciado a 13 anos de prisão por fraude e suborno, entre outros crimes, mas recebeu uma comutação de pena concedida por... Richard Nixon em 1971; em 2006 (mais de 30 anos passados sobre o seu desaparecimento) o FBI fez uma incursão numa quinta de criação de cavalos no Michigan, onde se supunha estar o corpo do antigo líder dos Teamsters. A busca não produziu qualquer resultado. Finalmente, e o mais notável nesta história, o atual presidente do sindicato é... James Phillip Hoffa, filho do próprio Jimmy, eleito em 1998 e sucessivamente reeleito até aos dias de hoje...

Os de ontem estão notavelmente retratados num filme que James Ivory realizou um ano depois de “Hoffa”: 1993 deu a conhecer “Os Despojos do Dia” (“The Remains Of The Day”), notável adaptação da obra homónima do japonês Kazuo Ishiguro, que assinou o argumento de uma obra que recebeu oito nomeações ao Óscar, tendo arrecadado... zero prémios.

Uma das nomeações foi para Anthony Hopkins na categoria de Melhor Ator e a verdade é que o britânico tem neste desempenho como mordomo de um aristocrata de tendências fascizantes o ponto alto da sua prolixa e sólida carreira. É verdade que o elenco é de luxo (até a irritante Emma Thompson tem uma interpretação admirável) e que Peter Vaughan é (como sempre o foi) soberbo, mas o trabalho de Hopkins nesta história solidamente construída nos primórdios da II Guerra Mundial é absolutamente inesquecível.

Qualquer cinéfilo recordará a desconfortável contenção do serviçal de Darlington Hall, o seu sofrimento interior e a frustração antecipada por se saber que o tempo pode ser o nosso maior inimigo quando não aproveitamos as oportunidades que se dignou conceder-nos.

Quase um quarto de século após a sua estreia, “Os Despojos do Dia” jazem a 5 euros num obscuro escaparate de promoções num qualquer supermercado, ao lado de títulos menores e de obras que nunca sequer o foram. Que se honrem pois, os esquecidos, e que se perceba que nem tudo o que é Óscar é ouro, mesmo que o comércio assim o dite. Não é à toa que lhe chamam “o vil metal”, mesmo quando circula por entre festas e champanhe num conjunto de celebrações que deixam de fora... o cinema.