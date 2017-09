Continuo sem saber se o Jonathan Richman é mesmo Deus

Por aqui voltamos a ter canções. Não são playlists como antigamente, gravadas em cassetes saudosas, mas vêm com o mesmo amor e devoção dessas playlists de outrora

Quando eu era pequena, diziam-me muitas vezes que tinha de me portar bem para Deus não ficar triste comigo. Também me diziam que não havia nada que eu fizesse que ele não conseguisse descobrir. Havia muitas pontas soltas nesta história, pormenores que não batiam certo, mas no geral eu acreditava. De tal modo que sempre que eu entrava na igreja para me confessar, nas vésperas das festas religiosas para onde as catequistas me empurravam uma vez por ano, pedia desculpa ao padre sentado à minha frente por ter dito palavrões (ficava sempre aliviada por ele não perguntar quais) e ter fingido que limpava o pó do quarto quando, na verdade, o que eu fazia nessa altura era passar discretamente e muito ao de leve um pano sobre a secretária e sobre a mesinha da cabeceira e sobre o móvel onde encaixava a minha cama, contornando todos os obstáculos que surgiam à frente das minhas mãos - bustos, passe-partouts (ou ”passpartures”, como dizia a minha mãe) e conchas desenterradas da areia junto ao mar.

Mais tarde, durante um dos encontros de sexta-feira à noite do grupo de jovens católicos que frequentei durante algum tempo, explicaram-me que Deus tem mais do que fazer do que preocupar-se com os pecados das crianças. Também me explicaram - e essa foi a parte mais importante - que ele não está no céu nem em nenhum outro lugar a não ser no nosso coração. Muitos anos depois disto, qual não é o meu espanto quando, ao ver um concerto de uns rapazes num bar em Lisboa, percebo que Deus não só não está no céu como ele pode, afinal, ser o Jonathan Richman. Ou que o Jonathan Richman pode ser Deus (“If Richman is God / We’re saved, he must be the king of them all / We won’t bend our will / To the will of the young tyrants”, ouvi-os cantar na altura e é também deles a canção “Fantasy Football”, que está nesta playlist).

Alguns anos passaram desde então e eu continuo sem saber se o Jonathan Richman é mesmo Deus, mas suspeito que só alguém com um conhecimento in loco poderia ser capaz de escrever uma canção como “Affection”, que, entre outras coisas, fala do quão ávidos de afeto todos nós estamos.

É também isso que nos dizem os Galaxie 500 em “When will you come home”, do álbum “On Fire”, lançado em 89, os Modest Mouse em “Trailer Trash” e os Microphones (projeto extinto do músico norte-americano Phil Elverum, que agora é o corpo dos Mount Eerie) em “The Glow”, música que, além disso, nos mostra que é possível sermos salvos por alguém e o quão bonito isso é, ainda que nunca estejamos completamente e para sempre a salvo, porque do mesmo modo que a “dor no coração” pára, também recomeça, como nos diz Angel Olsen em “Heart Shaped Face”.