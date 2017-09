Agarra-te à luz

Este álbum é triste mas necessário e explica de que material é feito o ser humano: “A Deeper Understanding”, o novo dos The Wars Drugs

Créditos: conta oficial no Facebook dos The War on Drugs

Principiamos com uma recomendação: este disco é para ouvir de fones colados ao coração e com as luzes apagadas, porque precisamos todos de ir ao abismo de vez em quando e a escuridão facilita o confronto com as nossas profundezas.

Não haveremos de sair ilesos de “A Deeper Understanding”, disco que vem com 10 temas novos dos The War On Drugs: certamente que dançaremos como os românticos, com certeza que cederemos às guitarras elegantes, estimaremos inevitavelmente a voz anasalada de Adam Granduciel, iremos pressentir Bruce Springsteen, Bob Dylan e Neil Young naquelas canções compridas, mas vamos sobretudo pensar sobre a vida que temos e a que queríamos ter. Pois, o abismo.

Adam Granduciel - que nasceu Adam Granofsky - é um perfeccionista assumido. Pode ficar durante dias fechado num quarto a compor canções e depois permanecer dias fechado num estúdio a gravá-las até ficarem sem defeito. Os The War On Drugs, banda de Filadélfia, vivem num “regime totalitário” (é confissão mas não queixa do baixista, Dave Hartley) porque Granduciel, de 38 anos, “envolve-se em todos os assuntos, até nos logísticos, que não o deviam preocupar.”

Não sabemos se isto é exagerado ou não - o que sabemos é que o percecionismo e totalitarismo permitiram aqui o nascimento de álbuns como “Lost In The Dream” (a crítica colocou-o entre os melhores de 2014) e este “A Deeper Understanding”, feito de canções para dançarmos quando ninguém estiver a ver, para ouvir quando a solidão vier (porque ela há de vir) ou se um dia quisermos conduzir sem destino (porque um dia iremos querer).

Créditos: conta oficial no Facebook dos The War on Drugs

Este disco fala sobre amores que se perdem (“Pain”, “Strangest Thing”, “You Don't Have to Go”), pessoas que desaparecem (“In Chains”) - porque elas desaparecem - e do próprio Adam, que se tornou um homem com menos vícios (“Up All Night”): a depressão - sentida em “Lost In a Dream”- mudou-o. “Está uma melhor pessoa. Costumava ir a muitas festas e bebia muito. Depois da depressão, já não há o vício do café, da bebida, das drogas. Está mais ajustado, crescido”, afirmou Hartley numa entrevista ao “New York Times”.

Este é um disco aparentemente mais otimista que o anterior: está lá tudo o que o escurecia o anterior, mas há lá mais - há luz, como na capa do álbum (é a primeira imagem deste texto, ali em cima, com ele a olhar-nos de costas mais sombrio que o piano iluminado - é da música que lhe vem e nos vem a luz). Para Granduciel, este disco acaba com as pontas soltas na vida dele. E conseguimos sentir essa tensão ao longo do disco - é essa a sua beleza.

Créditos: conta oficial no Facebook dos The War on Drugs

Estas canções foram escritas como terapia, para afastar os ataques de pânico que tele inha. Há versos consumidos pela dor e pela vontade de mudar, melodias longas e densas. Acima de tudo, fica-se com o coração amassado e sem se perceber bem porquê. O disco abre com “Up All Night”, canção mexida que fala sobre a paranoia dos noctívagos e sobre o que não se consegue esquecer. É, no fundo, uma canção de esperança: “Agarra-te à luz / Assim que esteja à vista / Consegues ver que está ali / Repara, está a brilhar / Não é um sentimento que consiga quebrar”.

Em “Pain”, ele quer encontrar o que não pode ser procurado. Está sozinho mas pede ajuda para que lhe deem uma profunda compreensão de quem ele é (e assim se percebe o porquê de o disco ter o nome que tem): “Puxa-me para ti e deixa-me abraçar-te / Dá-me um profundo entendimento de quem sou / Yeah, vou voltar, estou à espera”.

Créditos: conta oficial no Facebook dos The War on Drugs

Em “Strangest Thing”, a quarta, há um nível de tensão e impacto mais tangível, principalmente no refrão. E, depois, a crise existencial: “Será que vivo no espaço entre a dor e a beleza?”. É onde habita “Knocked Down”, a canção mais introspetiva deste disco e que fala sobre as expectativas v.s. a realidade da vida: “Quero amar-te mas sou derrubado / Quero amar-te quando estiver no chão / Quero mostrar-te mas não consigo ficar livre / Para ser aquele que me desafio a ser”.

A letra de “Thinking Of A Place” - a canção mais longa deste álbum - surgiu com as memórias que ele tem de uma viagem que fez ao Dakota do Sul, onde se deparou com um parque pelo qual ficou fascinado. Depois disso, juntou uns rascunhos que tinha feito durante seis meses e apareceu a letra. E é ao rio que o líder da banda se declara: “Foi no banco de trás do Bend que te vi / A luz estava a mudar na água / Que os pássaros já tinham sobrevoado / Havia dor nos teus olhos / E por isso desapareceste na noite”.