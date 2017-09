Pastilha elástica nos dias de preguiça? Sim, por favor

Por aqui, voltamos a ter canções. Não são playlists como antigamente, gravadas em cassetes saudosas, mas vêm com o mesmo amor e devoção dessas playlists de outrora

Que fique já esclarecido: não tenho paciência para procurar novas canções e acabo quase sempre por ouvir o que passa em loop na rádio. Ouço mais rádio do que faço playlists. E não há mal nisso, sou uma escutadora de música preguiçosa. Admito.

Muito do que ouço serve o seu propósito: cantarolar enquanto conduzo. Fun, Frances, Imagine Dragons, Florence and The Machine e The Weeknd conheci-os em viagens de carro. Lá está, na rádio. E depois há as bandas sonoras, que a partir do momento em que pintam o filme não mais deixam de estar de mãos dadas com aquelas histórias. “The Night We Meet” é a música sobre o amor entre Clay e Hannah, em “Thirteen Reasons Why”, e a valsa será sempre (e só) de Audrey Tautou em “O Fabuloso Destino de Amelie”. Uma vez mais, também não as procurei. Simplesmente apareceram, na televisão e no cinema.

Aqui há uns tempos, duas ou três pessoas começaram uma espécie de cruzada para melhorar as minhas escolhas musicais. E até têm conseguido. É assim que surge Angel Olsen e “Shut up Kiss me”. Outra vez: não procurei.

Como dizia alguém num destes dias: “é bubble gum decente”. E não há nada melhor para passar o tempo do que mascar uma pastilha (e esta é daquelas que não perde logo o sabor).