Já vimos a terceira temporada de “Narcos”. E é a mais complexa

A pergunta do texto vai manter-se sem resposta até ao final, pois é de televisão que se escreve — e esta, tal como o cinema, vive das emoções que proporciona a quem a vê. Depois de duas temporadas em que se centrou na história de Pablo Escobar, “Narcos” muda-se de armas e bagagens para Cali, onde a história do cartel de droga mais lucrativo de sempre será contada.

Os quatro “padrinhos” — Gilberto Rodriguez Orejuela (Damian Alcazar), Miguel Rodriguez Orejuela (Francisco Denis), Pacho Herrera (Alberto Ammann) e Chepe Santacruz Londoño (Pêpê Rapazote) – são os homens do momento.

Ao longo de 10 episódios, com estreia marcada para esta sexta-feira no Netflix e que se juntam aos 20 já estreados nos últimos dois anos, assiste-se à ascensão do Cartel de Cali no mundo do narcotráfico. Com uma estratégia afinada e muito mais profissionais que os seus antecessores, os novos barões da droga vão mostrar de que matéria são feitos, enfrentando os desafios de uma forma completamente diferente de Escobar.

Não será fácil. Se pensavam que a morte do Todo-Poderoso de Medellín era a sua sorte, pode muito bem ser o seu azar. Agora todos os olhos estão postos nas suas atividades e a equipa de do agente da DEA Javier Peña (Pedro Pascal) já está no seu encalço. Com ele, e ao serviço da Drug Enforcement Administration, estão também os agentes Chris Feistl (Michael Stahl-David) e Daniel Van Ness (Matt Whelan), entusiasmados com a envergadura da missão em que se encontram, mas ainda inexperientes para que consigam lidar com tudo o que está em causa.

Se a DEA teve de perceber rapidamente quem eram os padrinhos de Cali, os telespectadores não terão muito mais para entender de que matéria eram feitos. Gilberto Rodriguez Orejuela, líder do Cartel de Cali, era considerado o “Chefe dos chefes”, ao passo que o seu irmão Miguel era cérebro por trás de toda a operação de crescimento do cartel. Pacho Herrera tinha de gerir as ligações ao México e a distribuição internacional, enquanto Chepe Santacruz Londoño se dedicava ao mercado nova-iorquino.

O homem que se movia em território norte-americano é o menos conhecido dos padrinhos, mas houve quem o estudasse a fundo para lhe poder dar vida. Pêpê Rapazote conta, em exclusivo para o Expresso, quem foi Chepe Santacruz Londoño e qual a importância dele para a história do narcotráfico na década de 1990.

PERFIL DE MESTRE

“Ele estudou seis semestres de Engenharia Química na Universidade dos Andes, em Cali — não sei se já de olho na coca ou não, não cheguei a perceber —, mas acabou por perceber que havia negócio na importação de pasta de coca do Peru. E decidiu começar a ir ao Peru, a dar-se com os agricultores.” Foi assim que tudo começou e o negócio nasceu depois de convidar “os irmãos Orejuela, amigos de infância e pequenos delinquentes, a entrarem neste negócio”. Segundo conta Pêpê Rapazote, “o Gilberto tornou-se o chefe naturalmente, e depois ainda trouxe o Pacho Herrera, seu afilhado e gay, que na altura numa sociedade patriarcal era uma coisa fantástica”.

Parecia que estavam reunidas as condições para que o narcotráfico se tornasse na principal atividade do grupo de quatro padrinhos, mas a verdade é que as coisas haviam de complicar-se (pelo menos de forma instantânea): a importação de éter havia sido proibida na Colômbia, acontecesse o que acontecesse, mesmo que tivesse fins médicos e industriais. “Como era um ingrediente fundamental para a refinação da pasta de coca, decidiram banir a importação”, lembra o ator a propósito daquele capítulo da história da Colômbia. O que podia ser o fim, tornou-se uma oportunidade.

“Foi nesse momento que Chepe pensou: Ai é? Então vou diretamente para Nova Iorque, que até poupo no transporte. E o gajo tinha mais de duas dezenas de laboratórios lá, em Manhattan, em Queens. Algo impressionante. Era lá, em plenos anos 1990, que era produzida a maior parte da droga nos Estados Unidos, portanto não havia problemas de importação para a zona de Nova Iorque. Não era necessária.” Como conta o ator, Chepe Santacruz era “o mestre das refinações de Coca e conseguiu apurar o corte da coca como ninguém; Ele era o grande químico, o grande alquimista desta coisa, e isso é muito interessante”. O facto de “a determinado momento o Cartel de Cali ser responsável pela produção de mais de 70% da cocaína produzida pelos EUA” também terá ajudado a que o homem se tornasse mito. Não foi por isso que mudou, ou que se tornou menos autêntico.

MATAR COM UM SORRISO

“Era um tipo sem cagança nenhuma e enquanto os outros começaram vestir-se melhor este era conhecido como o ‘chepe de los overall’.” Sempre muito sujo e de jardineiras, Santacruz Londoño não se confundia com os restantes padrinhos — “como há um lado aburguesado e de novo-riquismo em Cali, os outros facilmente de agarraram a algumas coisa, enquanto este continuou um gajo que parecia do povo, que comia com as mãos” — e até gostava de mulheres feias. “Muito mulherengo, muito sexual e ao mesmo tempo muito violento, ele era um gajo que decerto terá trazido uma determinada frescura ao grupo”, considera Rapazote. “Este é um gajo que mata com um sorriso, que mata com uma gargalhada.”

Apesar de tudo o que agora já se sabe, a pergunta do início mantém-se por responder: será que o Cartel de Cali terá direito a duas temporadas ou a história será contada em apenas 10 episódios? A Netflix já tem tudo definido e o Expresso já sabe a resposta, mas o melhor é não estragar a surpresa. Sobre a nova vida de “Narcos”, avançamos que a terceira temporada tem uma construção mais próxima da primeira — com mais ação —, mas também que a narrativa tem mais ramificações.