Com os espíritos na bagagem

Esta é a cidade em que homens alados convivem com vampiros, mas também com bruxas, lobisomens, médiuns e outras criaturas que só assustam os que não as conhecem. É assim desde sempre — o oculto e o desconhecido continuam a ser vistos com desconfiança — e a situação não parece estar perto de mudar, mas isso também não interessa. O mais importante é que o novo habitante de Midnight, no estado do Texas, se consiga integrar. Este é o lugar ideal para todos os que não conseguem manter-se anónimos no meio da sociedade e Manfred Bernardo (interpretado por François Arnaud) é um desses homens inadaptados.

O jovem médium percebeu que o melhor seria seguir os conselhos da sua defunta avó e deixar de dar consultas aos mais ricos, abandonando Dallas e rumando a um sítio em que todos são aceites. Ali, no seu destino, não importa o que se é mas sim como se é. “Manfred vê mortos em todo o lado, pelo que nem sempre os leva assim tão a sério”, contou Monica Owusu-Breen em declarações enviadas ao Expresso, salientando os momentos de humor que também vão pautar a série. Para a showrunner de “Midnight, Texas”, foi fulcral manter algumas das características da personagem original e foi com isso em mente que avançou.

A especialista em televisão norte-americana — que foi uma das produtoras responsáveis pela supervisão da série “Lost” — queria que os habitantes da cidade sobrenatural se mantivessem tão “charmosos e espirituosos, divertidos e atraentes” como nos três volumes que inspiraram a nova série de televisão e parece ter chegado a um bom compromisso com Charlaine Harris.

“Como acontece em todos os livros [de Harris], ‘Midnight, Texas’ é muito centrado nas personagens, e estas são tridimensionais”, expressou a responsável, mas foram necessárias várias mudanças no guião. Sobre as diferenças entre o que é lido nos livros e o que será visto na televisão — “Midnight Crossroad” (2014), “Day Shift” (2015) e “Night Shift” (2016) foram a inspiração para “Midnight, Texas” —, Monica Owusu-Breen está confiante de que as alterações feitas só beneficiaram a série e espera que também Charlaine Harris goste do produto final. “Falámos muito [sobre a adaptação] mas ela compreendeu que o romance tinha um ritmo muito lento, próprio de uma pequena cidade, que é algo muito diferente do que o canal queria”, explicou. “Diria que são os livros dela, mas com esteroides”, concluiu.

Esta é a mais recente adaptação televisiva de uma história de Charlaine Harris para televisão, mas não é a primeira vez que a autora norte-americana vê uma narrativa sua ser usada no pequeno ecrã. A sua saga literária “Sangue Fresco” — editada em Portugal pela Saída de Emergência e que contou com treze volumes publicados — deu origem a “True Blood” (original da HBO exibido na RTP1 e no já extinto canal de cabo MOV).

FILMADA NO DESERTO

Embora a cidade ficcional se situe no Texas, a verdade é que não foi esse o Estado escolhido para as gravações da série. “Bem, nós filmámos em Albuquerque”, revelou Monica Owusu-Breen, explicando como decorreram os trabalhos na mais populosa cidade do Novo México, que é bem diferente da povoação que se vê em “Midnight, Texas”. “Não é assim tão pequena”, lembra, contando que optaram por construir Midnight a partir do zero, nas imediações dos estúdios, numa zona desértica. “É mesmo muito estranho, sair e ver esta pequena cidade que foi construída do nada.”

A produção norte-americana, composta por 10 episódios, tem estreia marcada em Portugal para esta segunda-feira, pelas 22h15, no SyFy e vai ocupar um espaço importante na programação do canal. “Midnight, Texas” é a aposta da estação para o lugar deixado em aberto por “A Guerra dos Tronos”, cujo último episódio foi exibido esta semana.

Além de François Arnaud — conhecido de “Blindspot” (TVSéries) e “Os Bórgias” (AXN) —, o elenco de “Midnight, Texas” é também composto por Dylan Bruce, Parisa Fitz-Henley, Arielle Kebbel, Jason Lewis, Peter Mensah, Sarah Ramos e Yul Vazquez. Até ao momento, a NBC (canal norte-americano responsável por “Midnight, Texas”) ainda não confirmou a existência de uma segunda temporada.

MIDNIGHT, TEXAS

De Monica Owusu-Breen

Com François Arnaud, Arielle Kebbel, Dylan Bruce

SyFy, estreia segunda, 22h15

(Temporada 1)