Noiserv e Lydia Ainsworth em Guimarães para pintar o Manta

Na cidade onde nasceu Portugal, Guimarães, existe também uma incubadora e um berço para a música, no Centro Cultural Vila Flor (CCVF). O Manta, um minifestival realizado anualmente no jardim deste espaço cultural, é disso exemplo, tendo já servido de montra a artistas como Angel Olsen, quando em setembro de 2015 a norte-americana se estreou nos palcos nacionais. O evento marca a abertura da temporada no CCVF e está de regresso esta sexta-feira e sábado, com concertos gratuitos dos portugueses Noiserv, Dead Combo e Lula Pena, aos quais se junta a canadiana Lydia Ainsworth.

Os grandes festivais de verão já terminaram, mas as noites permanecem quentes e a celebração da música nunca fica fora de época. Esta sexta-feira à noite, pelas 21h30, sobe ao palco David Santos, o músico que conquistou o público português com o projeto musical Noiserv. Na bagagem traz o álbum mais recente, intitulado “00.00.00.00”, no qual evidencia uma capacidade singular de se reinventar.

Às canções em inglês, sempre com letras bem trabalhadas a gravitar em torno de um universo musical onírico, encantatório e leve – alicerçado em várias camadas sonoras e numa vasta paleta instrumental –, o “homem-orquestra” junta agora temas com uma roupagem mais minimalista, compostos ao piano e cantados em português.

“Este disco foi um começar do zero, tentar um desafio novo sem que isso venha a condicionar o que virá depois. Fez-me sentido valorizar mais o silêncio, o espaço entre as notas e, acima de tudo, focar-me apenas num instrumento, o piano”, explica David Santos ao Expresso. “Quis fazer algo diferente, fora da minha zona de conforto, e na verdade acabei por sentir uma ligação muito forte entre as palavras em português e a melodia”, acrescenta o músico, a quem fica a cargo o concerto de abertura da 11.ª edição do Manta.

De seguida, na mesma noite, regressa a Portugal a artista canadiana Lydia Ainsworth para brindar o público com a sua “electropop”. A cantora e compositora irá apresentar no Centro Cultural Vila Flor o trabalho discográfico mais recente, “Darling of the Afterglow”, onde a exuberância e a simplicidade convivem harmoniosamente, entre remanescências da música neoclássica.

No segundo dia do evento, sábado, também a partir das 21h30, é a vez de Lula Pena fazer ecoar no jardim do CCVF a sua música com influências de blues, flamenco, bossa nova, “chanson francaise” ou “phado” (como a própria denomina o tradicional estilo musical português). As oportunidades para vê-la ao vivo não são muitas, mas a artista vai estender no Manta o seu último álbum, “Archivo Pittoresco”, cuja sonoridade pode levar o público para “viagens infindáveis cujas margens se fazem de continentes distantes”, promete a organização.

O último dos espetáculos fica a cargo dos Dead Combo, de regresso ao Manta dez anos depois, quando o duo composto pelo guitarrista Tó Trips e o contrabaixista Pedro Gonçalves marcou presença na primeira edição. Para este concerto trazem consigo o baterista Alexandre Frazão, com quem irão interpretar os temas do último disco, “A Bunch of Meninos”, onde as notas dedilhadas transportam o ouvinte para um ambiente burlesco.

O relvado do Centro Cultural Vila Flor pode receber até um máximo 2000 pessoas, para que as condições de conforto fiquem sempre asseguradas e, por da parte da organização, não existe a febre da massificação, como acontece noutros eventos. “É tão grande a cascata [de festivais], que nós quisemos criar um momento mais sereno, profundo, contemplativo e artístico”, explica Rui Torrinha, programador cultural do CCVF. “Este ano foi mais complicado definir o elenco musical, porque quase todos os artistas nacionais estão a tocar em todo o lado, muito por força das autárquicas. Sempre tivemos a preocupação de não queremos ter os artistas que vão a todo o lado, uma vez que o desafio de um programador cultural é procurar a diferença e o arrojo”, acrescenta o diretor artístico.

O Manta pode apresentar novidades já no próximo edição, com Rui Torrinha a assumir a vontade de acrescentar novas camadas programáticas, como por exemplo uma secção dedicada ao cinema ou iniciativas voltadas para o público infantil.