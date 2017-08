Num tempo em que a música se transporta num telemóvel ou num qualquer “gadget”, é bom lembrar, não tanto como ouvimos, mas o que ouvimos, e perceber que ouvir e escutar não é necessariamente a mesma coisa. É essa “nuance” que uma admirável série documental nos apresenta

Conheci, em tempos que já lá vão, um matemático e melómano que tinha, em meados dos anos 80, 13 (treze) gira-discos em casa. O insólito foi-me explicado, à época, com o facto de cada estilo de música merecer um desempenho particular do reprodutor do vinil em que estava gravada. Assim sendo, o jazz correspondia ao gira-discos A, o rock ao gira-discos B, o blues ao gira-discos C e por aí adiante.

Conto a história, real e inesquecível, porque os tempos do vinil estão de regresso, empurrados pela indústria, pela nostalgia, pela moda que apela ao “retro”, porque, enfim, alguns puristas e audiófilos nunca deixaram de apreciar o ritual que permite à agulha sulcar sem sobressaltos o registo magnético. E nem a memória da “batata frita” (como era conhecido o ruído típico de alguma imperfeição durante a rotação do disco) parece ter desanimado o consumidor.

Esteticamente, o design gráfico de algumas capas pode ser um motivo extra para a aquisição do álbum que se deseja, pelo que aqui se recomendam desde já as notáveis edições da Taschen alusivas à estética de variada discografia, e à sua história, ainda por cima disponíveis a preços longe do escandaloso.

Ainda assim, o objeto central da prosa (em que achei por bem a invocação do vinil) é uma já consagrada série britânica de televisão que desde 1997 explica, informa, comunica e revela as histórias que estiveram por trás de grandes discos. Por todas estas razões se sugere vivamente o visionamento de “Classic Albums”.

Toda a discografia considerada “obrigatória” nas últimas décadas passa por cada um dos muitos episódios de uma série que ouviu os principais protagonistas de cada uma pérolas gravadas, nomeadamente os artistas mas também os engenheiros de som e demais equipa técnica sem a qual não teria sido possível a qualidade do registo final, além de historiadores e críticos de música. Dos Doors a Phil Collins, de Elvis a Judas Priest, de Paul Simon aos U2, entre muitos e muitos outros, com “Classic Albums” reaprendemos a escutar o que ouvimos inúmeras vezes e (re)descobrimos perguntas que nunca fizemos e perguntas que nem sequer procurámos. É esta uma das principais virtudes da vertente pedagógica e didática desta série que aglomerou uma mão cheia de produtores na conseguida viagem que disseca os processos de produção e de criatividade pelos quais passa o nascimento de um disco que a História se encarregou de classificar como... clássicos.

A série vai ainda mais longe, na contextualização social e temporal de cada obra, na influência que exerceu na história da música e de outros músicos, na análise cuidada mas longe de ser fastidiosa que faz de cada um dos temas que, no seu conjunto, edificaram o trabalho discográfico. Além do mais, fez-me recordar nomes como Cream ou Carly Simon, afastados dos nossos dias, em que a música se ouve através de “streaming”, se classifica através de “likes” e se transporta na pequenez de qualquer “device”.

Ver (e ouvir) “Classic Albums” é como assistir ao nosso próprio reposicionamento perante a música, à semelhança do que o regresso do vinil parece sugerir. Mesmo se só tivermos um gira-discos...