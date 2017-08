Festivais no século XXI: O ligado é o novo desligado?

Superselfie. O nome não diz tudo, mas sugere alguma coisa. Este ano, num dos maiores festivais de música do país, uma das novidades foi a distribuição, pelo recinto, de vários mupis interativos onde os festivaleiros podiam registar para a posteridade a sua passagem pelo evento. Com ironia ou sem ela, boa parte dos espectadores parecia ceder à curiosidade, acabando por posar para a foto com os amigos e, eventualmente, com alguns dos brindes já angariados desde a chegada ao festival. Dias depois, uma busca pela hashtag com o nome do festival, em redes sociais como o Instagram, devolvia uma percentagem generosa de selfies (esses autorretratos potenciados pelas câmaras dos telefones), geralmente mostrando jovens que, antes de saírem de casa, capricharam no visual e, chegados ao recinto, estão perfeitamente prontos para o seu close up. Comparar estes visuais estudados — numerosas publicações de moda ensinam que roupa e acessórios levar para os festivais — com as imagens do primeiro Sudoeste, por exemplo, é caricato: em 1997, uma jovem maquilhada ou um rapaz de melena impecavelmente penteada seriam a exceção. Hoje, em alguns eventos de música ao vivo, são a regra.

As mudanças no comportamento de quem não passa o verão sem ir a pelo menos um festival não são de agora nem surgem sem contexto. No mesmo certame na zona de Lisboa, um dos muitos stands comerciais convidava os foliões a tirarem polaroides; mesmo ao lado, uma conhecida ótica apresentava as novidades da sua coleção de verão de óculos de sol e, a poucos metros, dezenas de jovens entretinham-se a explorar um grande barco com referências ao Caribe (pouco evidente a olho nu, a sua ‘filiação’ comercial era a de uma operadora móvel, empenhada em promover um novo tarifário).

Não completamente distante de um parque temático ou de um centro comercial, o recinto de um festival de grandes dimensões oferece hoje incontáveis atrações, bem além da música que se faz ouvir nos diversos palcos. No centro dos festivais, tal como no do nosso quotidiano em geral, está o telemóvel — e não falamos apenas no facto de o smartphone se ter tornado o novo melhor amigo do homem. Em boa parte dos grandes eventos, os naming sponsors (patrocinadores que dão nome aos certames) são operadoras móveis; nos recintos, há postos para carregar os telemóveis, pois ninguém quer correr o risco de ficar incontactável ou de se sentir sozinho no meio de dezenas de milhares de pessoas. Dotados de câmaras fotográficas com resolução cada vez maior, os aparelhos servem também de espelho natural para o festivaleiro, uma personagem que progressivamente se substitui ao artista enquanto centro das atenções. Dantes, ou seja, quando algures no princípio do século XXI as câmaras digitais se vulgarizaram, tirávamos fotos aos palcos. Hoje, continuam a passar pelos feeds das nossas contas nas redes sociais imagens distantes e desfocadas de concertos, mas o centro das atenções é cada vez mais o ‘eu’. Notícia não é, muitas vezes, o espetáculo, mas o facto de estarmos ali, naquilo que muitas vezes se assemelha a um ‘selfiedódromo’, guarnecido com música de fundo.

Em eventos de cariz cada vez mais comercial, as chamadas ‘ativações de marca’ reforçam esta tendência: noutro festival, na região do Grande Porto, ofereciam-se intrincadas pinturas faciais a troco de uma foto, partilhada pelos recém-maquilhados nas redes sociais, com a hashtag da marca que patrocinava a iniciativa. “Have you shared your photo yet?”, afadigava-se um jovem promotor a perguntar a duas festivaleiras não portuguesas, certificando que a estratégia da empresa que representava surtia efeito. Afinal, lembra Pedro Félix, do Instituto de Etnomusicologia da Universidade Nova de Lisboa, a boa publicidade é, hoje em dia, aquela que não parece publicidade. Há alguns anos, o investigador viu, à porta do Rijksmuseum, em Amesterdão, uma sugestão caricata: “Fotografe!” Por cá, à época, todas as indicações seguiam em sentido contrário, para que, à saída dos museus, os visitantes guardassem a memória do que haviam acabado de ver comprando um postal ou um catálogo. Em 2017, há formas mais ágeis de conseguir visibilidade, faz notar. “Se um museu tiver um milhão de visitantes, e se 50 mil fizerem uma selfie e ‘taggarem’ o museu, dizendo aos seus mil amigos que estiveram ali, estamos a falar de ‘viralizar’ uma imagem, que de repente chega a uma data de gente. É publicidade gratuita — e não soa a publicidade”, explica.

O telemóvel como extensão do corpo humano

O protagonismo dos smartphones no contexto festivaleiro não surpreende o antropólogo, que já assinou numerosos trabalhos sobre música. Afinal, no dia a dia ocidental, o telemóvel transformou-se “numa espécie de extensão do corpo humano. Se formos no metropolitano, é muito fácil perceber que metade das pessoas está entretida a mexer no telemóvel, a jogar, a ver fotografias, a atualizar o Facebook. E torna-se progressivamente mais difícil romper com esta mediação. Os concertos não iam ficar de fora deste processo”, acredita, lembrando que, atualmente, um telefone móvel serve para quase tudo menos para fazer chamadas telefónicas. “Isso é absolutamente secundarizado. [Serve sobretudo] para nos relacionarmos com uma rede virtual de amigos, para falarmos com muitos ao mesmo tempo.” Aplicada a um grande festival de música, esta ideia de partilha — como se todos fôssemos repórteres, divulgando em tempo real as últimas novidades sobre a nossa noite de folia — encontra um terreno de eleição. “O fotografar, o guardar com imagens, o fazer lives durante um concerto são práticas que devem ser compreendidas neste contexto: o da presença constante do telemóvel na vida das pessoas.” Para Pedro Félix, este não é necessariamente um fenómeno exclusivo das gerações mais jovens, nem uma tendência completamente nova. “Sempre houve esta necessidade de agarrar coisas transientes, que vão passar. Agora fazemo-lo com um dispositivo muito confortável: um telefone que tem uma câmara, um leitor de MP3, um leitor de livros, um interface para a internet... é quase como um centro de comunicações.”

rita carmo

Se o comportamento progressivamente disperso da plateia incomoda outros espectadores, mais preocupados em acompanhar o que se passa em palco do que as conversas em seu redor, também os músicos se apercebem de que algo mudou — e nem sempre se mostram satisfeitos. Em 2013, a banda britânica Savages, presença habitual nos palcos portugueses, dirigiu-se aos fãs de um concerto em Seattle, nos Estados Unidos, com a seguinte mensagem: “O nosso objetivo é descobrir formas melhores de viver a música. Acreditamos que o uso de telefones para filmar e tirar fotos impede-nos de nos envolvermos por completo nos concertos. Vamos tentar que esta noite seja especial e silenciemos os nossos telefones.” Outra banda de rock fogoso com uma vocalista endiabrada, os nova-iorquinos Yeah Yeah Yeahs receberam, no mesmo ano, os espectadores de um espetáculo na sua cidade natal com um pedido com sabor a ordem: “Por favor, não vejam o concerto através do ecrã do vosso telefone ou da vossa câmara. Guardem essa merda, por especial favor à pessoa que está atrás de vocês e à banda”, pedia o trio de Karen O, que sugeriu ainda que os fãs tirassem as fotos que quisessem no início do concerto, guardando depois os seus telefones. Representante de uma geração diferente, o septuagenário Roger Waters confessou-se espantado, há seis anos, com a quantidade de pessoas que, durante os espetáculos da digressão “The Wall”, acompanhavam o concerto tirando fotos do palco e partilhando-as de imediato no Facebook. “No que me diz respeito, nunca ligaria o telefone em qualquer evento musical”, escreveu em 2011. “Parecer-me-ia uma falta de respeito e de consideração para com as outras pessoas que vão ao concerto e, já agora, pelo artista. Além disso, como poderia viver realmente aquilo que paguei para ver e ouvir se estivesse a brincar com o iPhone, a filmar, a twittar ou a conversar com alguém?”, interrogou-se então o outrora timoneiro dos Pink Floyd.

Para quem está em palco, a experiência pode ser perturbante, sobretudo em recintos mais pequenos. Ao Expresso, a portuguesa Rita Redshoes partilha a sua interpretação: “Parece-me que, hoje em dia, os festivais são mais acontecimentos sociais do que momentos, ou espaços, para ouvir música e assistir a concertos. Quando digo que são acontecimentos sociais é porque me parece que se tornaram pontos de convívio para tirar fotos, beber uns copos e com sorte [divertirmo-nos], onde a música passou a ser o pano de fundo. Talvez seja um pouco o espelho dos tempos que vivemos, com a sociedade da imagem e [a preocupação de] não perder acontecimentos onde é suposto estar-se”, considera. O ruído das conversas paralelas acaba por incomodá-la “mais enquanto ouvinte ou espectadora. Não me consigo abstrair do barulho à minha volta ou da luz dos telefones e das fotografias e filmagens consecutivas”, confessa. “Em palco, às vezes isso passa um pouco ao lado, se estivermos a falar de um recinto muito grande. Num teatro, incomoda e desconcentra.” Opinião semelhante tem The Legendary Tigerman. Para o músico de Coimbra, “a vontade de partilha nas redes sociais muitas vezes ultrapassa a vontade de realmente sentir e estar no concerto. Mas ainda tenho esperança de que venha [a alcançar-se] um equilíbrio”, diz Paulo Furtado que, enquanto espectador, já pediu aos “vizinhos” de concerto que se calassem. “[O ruído] pode afetar a minha prestação, tal como me afeta como espectador, muitas vezes. Pode afetar-me ao ponto de eu envergonhar as pessoas, ao pedir que se calem ou que saiam”, diz. Nem Paulo Furtado nem Rita Pereira acreditam que a criação de festivais onde os telemóveis ficam à porta sejam solução para este desconforto. “Num festival realmente grande é difícil impor esse tipo de medidas”, analisa o homem de “True”. “Acho que o combate tem de ser do ponto de vista comportamental, no momento. Alertar as pessoas — [afinal], um concerto é um local de comunhão”, ilustra. Para a cantora e compositora, a proibição de telefones em certos eventos musicais, ideia já levada a cabo além-fronteiras, é “uma ideia muito triste. É passar um atestado de imaturidade, inconsequência e irresponsabilidade às pessoas. Na sua grande maioria, não estamos a falar de um público infantil ou menor de idade, um adulto deve saber adaptar-se e comportar-se de acordo com o contexto à sua volta. Isso não é resolver o problema: é policiar, parece um castigo.”

Uma questão de investimento

Ainda que recuse atribuir estes fenómenos a uma só geração, Pedro Félix acha importante lembrar que, de forma geral, certas idades correspondem a determinadas práticas sociais. “A nossa geração, a dos velhinhos”, brinca o investigador, de 44 anos, “vai ao espetáculo ver a pessoa que está em palco. Quem tiver uma relação profissional com o mundo da música vai ver o próprio espetáculo: como estão as luzes, o som, o palco... somos 0,01%. Os que vão ver o artista serão 10% e os restantes 90% vão ao evento. Não tenho dados absolutos, mas julgo que o evento pioneiro [neste aspeto] foi o Rock in Rio, [ao qual] as pessoas não iam ver os artistas, mas sim porque recebiam fitas, cabeleiras, pintavam-se, viam os amigos, comiam pizza. No meio disso tudo havia música.” Se, ao invés de num grande festival, o investimento for feito num bilhete de um concerto “de sala”, para ver apenas a banda que lhe interessa, “o público já não estará de costas para o palco ou a falar”, acredita o antropólogo, que faz corresponder a outro tipo de eventos a ideia da “experiência. Nesse contexto, desvaloriza-se o ‘artista’. O que importa não é a pessoa que está a fazer alguma coisa em cima de um palco, é o facto de eu ir àquele recinto. A experiência.”

rita carmo

Autora de vários estudos nesta área, a socióloga Paula Guerra acredita que este fenómeno de “desfocagem face ao concerto” já se vem notando há cerca de dez anos. Nessa altura, estudou comparativamente dois festivais: Sudoeste e Paredes de Coura, encontrando “perfis de público completamente diferentes. No Sudoeste, era notório que, para os festivaleiros, o cartaz era o menos importante. A questão da praia, do campismo ou das tendas onde se fazia maquilhagem ou tranças era muito mais relevante do que o concerto”, recorda, sublinhando que com esta análise não pretende fazer qualquer juízo de valor. “Creio que é uma tendência que se veio a intensificar. Hoje, mesmo em festivais com um perfil mais alternativo, há tanta coisa para ver, fazer, comprar e ser que as pessoas acabam por dispersar-se do palco principal. O NOS Alive é disso um exemplo supremo”, considera. “Quer pela panóplia de palcos que oferece quer do ponto de vista do consumo alimentar, estético, etc.” Para a professora e investigadora, a proliferação de câmaras, registando os concertos e a presença de cada indivíduo no mesmo, tem como pano de fundo “um certo individualismo contemporâneo, que já se vem a desenhar desde os anos 80. A focagem na pessoa ao invés de no outro, ou nos outros. Mas penso que também tem que ver com o facto de as pessoas quererem estar em vários mundos — o real, o virtual — em simultâneo e com a banalização da música.” Para a socióloga da Universidade do Porto, esta banalização dos conteúdos faz com que os consumidores sintam a necessidade de se apropriarem dos mesmos de forma mais personalizada. “Costumo dizer que é uma faceta do capitalismo tardio em que vivemos. Enquanto no capitalismo tradicional se punha a questão do comprar em massa, de termos tudo como os outros, o capitalismo tardio apresenta uma particularidade: impele-nos à diferença. E isso convida as pessoas a concentrarem-se na sua apropriação. ‘Eu tenho uma selfie, que apanha a Madonna de uma determinada maneira’”, exemplifica. “Aquela é a minha visão, que pretendo que seja diferente e se sobreponha à dos outros.”

Na perspetiva da cantora e compositora Márcia, todos estes hábitos têm vindo a “sedimentar-se — aliás, como os grandes festivais. Já sabemos que há uma enorme vontade coletiva de se mostrar tudo o que se está a fazer e a ver, de preferência em direto. É uma tendência que não se encerra nos concertos, [mas] creio que é uma fase passageira, quase de euforia inicial, destas plataformas que nos permitem a ilusão de estarmos em vários sítios ao mesmo tempo. [Acredito] que vamos lentamente voltar a querer estar apenas onde estamos… ou assim desejo. Seria mais salutar”, considera a autora portuguesa. “Acho que a moda dos telemóveis e dos diretos vai passar, por cansaço e saturação, de tão enjoativo que se tornará ver fotos más e vídeos em direto.” Todavia, nos seus próprios concertos, Márcia, não se opõe a que os espectadores tirem fotografias ao palco, desde que evitem o flash.

No passado mês de julho, o Passeio Marítimo de Algés encheu-se para, ao longo de três dias e três noites, receber grandes nomes da música nacional e internacional. Ao todo, 165 mil pessoas terão passados pela 11ª edição do NOS Alive, que teve na banda norte-americana Foo Fighters a grande atração do segundo dia. Quando Dave Grohl, estimadíssima figura do rock contemporâneo e porventura um dos seus derradeiros heróis, desceu do palco para percorrer o corredor que separa a plateia a meio, poucos aproveitaram, porém, a oportunidade para tocar no homem que em tempos se sentou atrás da bateria dos Nirvana. Ao invés, puxaram dos telefones e guardaram mais aquele momento para mais tarde o recordarem. Um dia antes, em Inglaterra, Chester Bennington, um dos vocalistas da banda Linkin Park, dava aquele que viria a ser o seu último concerto de sempre (duas semanas mais tarde, o norte-americano seria encontrado morto em casa; segundo a polícia, o músico de 41 anos suicidou-se). Na sequência da sua morte inesperada, começaram a surgir na net vídeos que mostram a sua última atuação; no YouTube é possível encontrar um vídeo filmado por uma fã que se encontrava na primeira fila quando Chester Bennington desceu do palco para cantar junto dos seus admiradores. “Vejo aí mais telefones do que numa loja de telefones”, critica alguém nos comentários. Será que deixamos de ver nos artistas um ídolo inalcançável e, na sequência dessa dessacralização, adotámos um comportamento menos enlevado, mais blasé? Paula Guerra duvida que assim seja. “A sacralização [dos artistas] continua a existir, mas de outras formas, sob a capa de uma banalização. Penso que há um jogo de acessibilidade e inacessibilidade, em que a própria indústria [da música] sente que tem de se aproximar [do público]. Hoje o consumo passa por [conceitos como o] gourmet, o vintage, a retromania, as tentativas de diferenciação. Não diria que há uma dessacralização, mas sim um novo entendimento do que é ser fã”, acredita, exemplificando com “as imitações, o karaoke, a roupa, os sósias… é um mercado total.”

Act local

Ainda em julho, no NOS Alive, uma das bandas recebidas de forma mais febril não passou pelo palco principal, mas sim por um dos vários espaços secundários. Naturais de uma pequena cidade no Kentucky, nos Estados Unidos, mas radicados em Londres, os Cage the Elephant não são um dos nomes mais badalados do meio, nem quando lançam álbuns nem quando encetam uma nova digressão. Contudo, depois de uma história de amor com o público nacional que começou a ser escrita em 2014, com um concerto surpreendente em Paredes de Coura, o grupo dos irmãos Shultz parece ter conquistado no nosso país uma base de fãs arrebatadíssima. Vê-los a cantar todas as letras de canções que não estão nos topes de vendas ou nas playlists das rádios é impressionante — naquele momento, para aqueles milhares de almas, não há banda mais importante no mundo do que aquela. Para Paula Guerra, Portugal é propenso a este tipo de “paixões. [A música] é global, mas depois há uma apropriação local da coisa. E surgem sempre segmentos, nichos: vejo cada vez mais miúdos nos concertos que sabem todas as canções do princípio ao fim. E vemos miúdos que adoram Tom Zé!”, afirma, referindo-se ao mítico e extravagante músico brasileiro, de 80 anos.

Para uma geração que cresceu com a internet, poderá o ritmo — e a relativa aleatoriedade — com que consumimos informação refletir-se numa diminuição da capacidade de atenção? Se passamos o dia a ver, no mesmo scroll down na rede social da nossa preferência, vídeos de gatinhos, notícias de atentados e as fotos das férias do melhor amigo, a forma como processamos a informação poderá estar a ser afetada? Pelo que observa no comportamento da filha, de dez anos, e dos seus amigos, Pedro Félix acredita que “os valores continuam lá. Eventualmente terão mais coisas para ver, mais rapidamente. Mas não subscrevo o discurso de isto ser tudo uma alienação. Só se deixarmos [os jovens] entregues aos ecrãs e não lhes dermos ferramentas de interpretação é que poderá haver uma diminuição da atenção, da cidadania, do pensamento crítico.” Por seu turno, Paula Guerra reconhece que a “intensidade de informação visual” a que um utilizador de internet está sujeito diariamente acaba por “dispersar-nos a atenção que prestamos a muita coisa, quer sejam os concertos, os livros ou a forma como retemos a informação. Mas isso não quer dizer que, hoje, gostemos menos de música do que antes. Gostamos de outra maneira.”

Quem sonhar com um futuro próximo onde os smartphones tenham um menor protagonismo em eventos públicos como festivais de verão poderá, segundo estes estudiosos, estar a iludir-se. “Tal como o comboio e a máquina a vapor foram importantes no século XIX e a rádio nos anos 20 e 30, tal como a televisão foi fundamental nos anos 50 e o cinema no pós-guerra, a internet [marcou] os anos 90 e neste momento vivemos com um dispositivo com uma capacidade de processamento extraordinária”, aponta Pedro Félix. “Desde muito cedo passamos a estar muito familiarizados com esta extensão comunicacional [que é o smartphone]. Ainda que pessoalmente possamos não gostar, é uma realidade insofismável, irreversível.” À semelhança do antropólogo, Paula Guerra não tem muitas dúvidas: “Há outra forma de viver os concertos. Não discuto se é melhor ou pior, mas é diferente. [Muitas] pessoas passam o tempo todo a filmar, a fotografar-se a si mesmas e aos amigos, a fazer selfies. É outra forma de fruir a música – e não vai voltar atrás.”