Nunca será tarde demais para estas canções

Por aqui, voltamos a ter canções. Não são playlists como antigamente, gravadas em cassetes saudosas, mas vêm com o mesmo amor e devoção dessas playlists de outrora

Descobri-as em tempos diferentes e em tempos diferentes me marcaram. Algumas vieram ter comigo, outras tive que procurar - e ainda bem. São canções para o dia, para a noite e para a hora de adormecer que tarda em chegar porque também é uma altura em que podemos ter todas as vidas que quisermos e isso é bom. Umas dominaram-me logo, outras tive de ouvir novamente para decidir se mereciam ser companhia diária.

Há canções que nos fazem voltar a um tempo do qual nunca quisemos sair e Alabama Shakes fazem-me recuar até ao inesquecível Paredes de Coura. As músicas deles passaram a dar-me a mão sempre que preciso e estou grata por isso. Elvis traz-me memórias que aconchegam porque era ainda criança quando acordava ao som de “You've Lost That Loving Feeling” em quase todos os fins de semana, porque a minha mãe não conseguia (e continua a não conseguir) arrumar a casa sem música.

E a canção da Françoise Hardy é especial porque entra num filme que é especial e que fala sobre o amor de miúdos mas que podia ser sobre o amor dos adultos porque é sobre a força para ultrapassar os obstáculos para que o que sentem prevaleça. Para que não seja tarde demais, porque estas são as duas palavras mais tristes de qualquer dicionário. E claro que não podia faltar o homem que canta para os corações delicados - Bon Iver. Esta pode não ser a melhor canção dele, mas aparece num filme que é possivelmente um dos melhores de Jacques Audiard e merece estar nesta playlist.

A música tem histórias - as de quem as compõe e as de quem as ouve. Esta playlist nunca poderá ter as canções da minha (ainda curta) história de vida mas tem um pedaço daquilo que sou hoje. É muito provável que amanhã não seja a mesma pessoa que fui no dia anterior e a história aí já é outra.