Depois da publicação em Portugal de “O Novo Czar”, uma biografia completa de Vladimir Putin, eis que o irrequieto Oliver Stone transpõe para a televisão o que pode ser revelado sobre a figura do Senhor Kremlin. Nem tudo será perfeito. Putin e Stone incluídos na adjetivação

Não é que não goste, mas não gosto em demasia da personalidade e da obra de Oliver Stone. Bem sei que o homem é um veterano condecorado da guerra do Vietename, bem sei que é um realizador oscarizado por "Nascido a 4 de Julho" (1989), "Platoon - Os Bravos do Pelotão" (1986) e "O Expresso da Meia Noite" (1978), aqui na qualidade de Melhor Argumento Adaptado; bem sei que obteve inúmeras nomeações e outros prémios importantes da indústria do cinema; sei, ainda, que abordou por diversas vezes a política e os políticos, tanto no grande como no pequeno ecrã. Prova disso é a sua assinatura em filmes como "JFK" (1991), "Nixon" (1995) e "W" (2008), assim como nos documentários que retrataram nomes como Fidel Castro (2003 e 2012), Hugo Chávez (2014) e, agora, Vladimir Putin.

Prosseguindo sem menosprezar o autor de filmes como "Wall Street" (1987), "Assassinos Natos" (1994) ou o esquecido "Salvador" (1986), o que me irrita ligeiramente em Oliver Stone é o realizador se ver a si mesmo como uma espécie de Asterix, um irredutível entre irredutíveis, cuja aldeia resiste ainda e sempre ao invasor, venha ele de onde vier, desde que esteja disposto a questionar um qualquer "establishment".

Sucede que nunca simpatizei com a figura do "enfant terrible", seja em que circunstância for, e a autopromoção de polémicas em que Stone se viu por diversas vezes envolvido retiram, do meu ponto de vista, alguma honestidade intelectual a uma obra que é, ainda assim, sobejamente (re)conhecida. E vai continuar a sê-lo com "The Putin Interviews".

O projeto levou dois anos a concluir e é o resultado de mais de 30 horas de conversa com o líder russo, realizada em vários locais da pátria que o viu nascer na então Leninegrado aos 7 de outubro de 1952. Mais de 60 anos depois deste acontecimento, o Senhor do Kremlin não esconde que o é, ao mesmo tempo que, paradoxalmente, para incomodado com o facto de o ser. Confusos? Bem... as quatro partes do documentário de Oliver Stone encarregam-se de esclarecer esta e outras questões, pese embora, no final, ficar a sensação desconfortável de não se saber catalogar ao certo (ou, pelo menos, de forma certeira) estas 4 horas de conversa, troca de impressões, justificações ou análise de diversos acontecimentos locais e internacionais.

Os críticos de Oliver Stone não perdoarão o ensejo de endereçar ao realizador o rótulo de proximidade excessiva com o presidente da Federação Russa; outros, porém, verão nestas entrevistas uma possibilidade única de conhecer melhor uma das figuras mais intrincadas da cena política internacional. E este será, de facto, o maior mérito desta "exposição" ao exterior da intimidade possível do sucessor de Boris Ieltsin na liderança dos destinos da Rússia pós-soviética. A sua ascensão, aliás, é particularmente interessante de seguir, pese embora a biografia de Steven Lee Myers, "O Novo Czar", seja bastante mais elucidativa sobre esta e outras matérias.

De todo o modo, e numa altura em que as relações entre Moscovo e Washington atravessam um dos momentos mais baixos da História, ganha um redobrado interesse assistir aos 240 minutos de relato direto do pensamento de Vladimir Vladimirovitch Putin ante o seu ilustre entrevistador. Este está manifestamente feliz perante a oportunidade que lhe foi concedida; talvez mesmo ostensivamente feliz. Daí que, o que se não diz ou se não mostra nesta espécie de longa biografia televisiva, seja porventura tão ou mais importante do que ela nos mostra e diz.

Seja como for, para os que se interessam manifestamente pela chamada atualidade internacional ou para os meros curiosos que querem saber mais sobre o perfil político e pessoal de Putin, "The Putin Interviews" é um objeto de interessante visionamento e uma possibilidade acessível para descortinar um pouco da personalidade desconcertante do líder russo. Verdades inconvenientes não serão muitas, mas só facto de Putin dizer que não tem dias maus porque não é mulher é já sintomático da matriz que presidiu e formou o caráter do mais poderoso homem de Moscovo, do que foi o homem mais influente de São Petersburgo. Sempre querendo parecer que nunca foi, ou é, qualquer um dos dois. Também por isso, Vladimir Putin mantém uma aura de fascínio entre os seus, sem precedentes desde o fim da Guerra Fria.