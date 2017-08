Outros tempos, novos tempos

Desde que voltou a realizar-se, após alguns anos (conturbados) de interregno, o mítico festival de Vilar de Mouros resolveu apostar numa programação centrada especialmente em velhas glórias do rock, atraindo um público bem diferente daquele que na semana passada acorreu a Paredes de Coura, distante 20 km. A edição deste ano do histórico festival minhoto não é exceção, trazendo a solo nacional, a partir da próxima quinta-feira, bandas como Primal Scream ou The Jesus and Mary Chain, que viveram os seus tempos áureos nos anos 80 e 90. O grupo liderado por Bobby Gillespie (1h20) será o último a subir ao palco no primeiro dia do evento, levando consigo o mais recente “Chaosmosis”, décimo primeiro registo de estúdio, que junta colaborações com Sky Ferreira, as irmãs Haim ou Björn Yttling (do trio Peter, Björn and John, também coprodutor do álbum). A noite começa com um concerto dos londrinos The Veils (20h), empurrados para a ribalta pelo single ‘The Leavers Dance’ em 2003, e prossegue depois com os suíços Young Gods (21h), os góticos ingleses The Mission (22h20), que trazem o fresquinho “Another Fall from Grace” para apresentar, e os The Jesus and Mary Chain (23h50) dos irmãos Jim e William Reid, que regressaram este ano aos álbuns de originais, após quase duas décadas sem editar música nova, com “Damage and Joy”.

Na sexta-feira, os nomes mais destacados do cartaz são os dos portugueses Capitão Fausto (00h20), que confirmaram recentemente já estar a trabalhar num novo álbum, mas continuam a levar à estrada “Capitão Fausto Têm os Dias Contados”, editado no ano passado, e dos norte-americanos Dandy Warhols (1h40), coletivo de Portland que saltou para a ribalta em 2000 com o sucesso ‘Bohemian Like You’ e não mais parou desde então. O segundo dia do festival minhoto receberá também atuações do jovem inglês George Ezra (23h), responsável pelos sucessos ‘Blame It On Me’ e ‘Budapest’, que promete mostrar material a ser incluído num segundo álbum com edição confirmada para este ano; de Salvador Sobral (21h40), que sobe ao palco com “Excuse Me”, disco que editou ainda antes de se sagrar vencedor do Festival da Eurovisão; do trio sueco Peter Björn and John (20h30); e da dupla Golden Slumbers (19h30), que abrirá o palco com a sua folk made in Portugal.

O último dia do EDP Vilar de Mouros, sábado 26, encerra com as eletrónicas dos belgas 2ManyDJs (2h), projeto dos irmãos Dewaele que também integram os Soulwax, mas antes o palco vai acolher um concerto dos ingleses Morcheeba (00h40), cujos elementos Skye Edwards e Ross Godfrey editaram “Skye | Ross” no ano passado. A abrir, estarão os lisboetas Zanibar Aliens (19h30), com o recém-editado “Space Pigeon”, e a revelação austríaca Avec (20h30), que se estreia em solo português um ano depois de editar o primeiro álbum, “What If We Never Forget”. Sobem depois ao palco os irlandeses Boomtown Rats (21h40) de Bob Geldof, que voltaram ao ativo em 2013 depois de uma pausa de quase três décadas — a banda de ‘I Don’t Like Mondays’ e ‘Banana Republic’ não edita um álbum desde 1984 — e ainda os ingleses Psychedelic Furs (23h10), dos irmãos Richard e Tim Butler, que celebram este ano o seu quadragésimo aniversário.

Além da música, o festival minhoto vai também ter programação dedicada às crianças, com leituras de contos — iniciativa com o patrocínio da Biblioteca de Caminha — numa zona destinada à leitura e descanso. Outra aposta da organização é a gastronomia, cuja oferta assenta principalmente em pratos regionais típicos (das pataniscas com arroz de feijão aos rojões à minhota, caldo verde e papas de sarrabulho) mas também passa por comida mexicana, argentina e italiana, opções vegetarianas ou comida rápida (hambúrgueres, pregos, tapas, etc.). Celebrando a longevidade do festival (a primeira edição realizou-se em 1965), Fernando Zamith, que em 2003 assinou o livro “Vilar de Mouros: 35 Anos de Festivais”, criou um baralho de 88 cartas que “recordam os cartazes, artistas, palcos e locais míticos de Vilar de Mouros”.