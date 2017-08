Morreu Jerry Lewis

O "Rei da Comédia", como era conhecido Jerry Lewis, morreu este domingo, aos 91 anos. O comediante iniciou a carreira no pós-guerra, contracenando com Dean Martin.

Os dois formaram uma das mais hilariantes duplas do show-business norte-americano a partir de meados da década de 40 do século XX. Lewis, com as suas expressões faciais únicas, era habitualmente o louco imprevisível nos espetáculos e Martin o elegante de serviço.

Ao longo de cinco décadas, Lewis participou em mais de 45 filmes, entre os quais “O Rei da Comédia”, “The Bellboy” e “The Nutty Professor”. Entre os últimos em constam “Max Rose”, apresentado em Cannes, (2013) e “Polícias Corruptos” (2016).J

Jerry Lewis foi distinguido com a "Legião de Honra" francesa e aplaudido pela revista "Cahiers du Cinema" como um visionário. E ao longo da sua carreira somou prémios do “American Comedy Awards”, Golden Camera, Los Angeles Film Critics Association e da Academia de Artes e Ciências Televisivas.

Além de ator e produtor, Lewis também foi um filantropo que se dedicou à angariação de fundos para a Associação de Distrofia Muscular, o que lhe valeu o prémio humanitário Jean Hersholt na cerimónia dos Óscars, em 2009. Nunca explicou porque se dedicou a esta causa. Sempre disse: “O importante é fazê-lo, não o porque é que o faço”.