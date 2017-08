“I’ll Be There for You” marca os 25 anos de “Friends”

Chandler Bing (Matthew Perry), Rachel Green (Jennifer Aniston), Ross Geller (David Schwimmer), Monica Geller (Courteney Cox), Joey Tribbiani (Matt LeBlanc) e Phoebe Buffay (Lisa Kudrow). Não há quem não conheça o grupo de amigos de “Friends” — cujas aventuras foram contadas ao longo de 10 temporadas —, mas ainda haverá muito para descobrir acerca da série de sucesso. “I’ll Be There for You”, que será lançado em livro em 2019, será a derradeira tentativa de fixar a história e o legado da produção norte-americana.

De acordo com as informações até agora conhecidas, o volume deverá seguir o mesmo modelo de “Seinfeldia: How a Show About Nothing Changed Everything” — sobre a série “Seinfeld” e lançado em 2016 — e contará com várias curiosidades acerca do sucesso da NBC. Pelo que já foi divulgado até ao momento, o livro vai explorar as origens da produção televisiva, assim como explicar as várias participações de diversas personalidades ao longo das temporadas. Julia Roberts, Brad Pitt, Tom Selleck e Reese Witherspoon foram alguns dos nomes que se associaram a “Friends”, mas a autora do livro ainda não se pronunciou sobre a forma como vai abordar esta questão. No último ano, Kelsey Miller lançou “Big Girl: How I Gave Up Dieting and Got a Life”, sobre a sua luta contra o excesso de peso.

Transmitida em Portugal pela RTP1, pela SIC Mulher e pelos canais FOX (antes de ficar disponível em streaming no Netflix), “Friends” estará a comemorar 25 anos na altura em que o livro for lançado, sem que haja qualquer indicação de que esteja em preparação um episódio televisivo especial a marcar o aniversário. Atualmente, e deixando de fora as reproduções em streaming, a série continua a ser vista por 16 milhões de pessoas todas as semanas, com as repetições a acontecerem em vários canais.