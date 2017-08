Daniel Craig continua como James Bond no 25.º filme da saga

O ator Daniel Craig confirmou, numa passagem pelo programa de televisão de Stephen Colbert, que voltará a interpretar o agente secreto James Bond, no 25.º filme da saga de espionagem.

Até então relutante em confirmar o seu regresso ao grande ecrã na pele do agente 007, quando o apresentador do "The Late Show" lhe fez a pergunta: "Daniel Craig, vais voltar como James Bond?", o ator britânico respondeu "sim".

O público, presente no programa de terça-feira à noite, demonstrou entusiasmo, mas Craig pensa que esta será a sua última vez a encarnar o icónico agente secreto, oportunidade pela qual "mal pode esperar". O ator confirmou assim a informação avançada pelo "New York Times", em julho, de que continuaria a ser o rosto do agente secreto.

O próximo filme será a quinta aparição de Daniel Craig na saga, que já protagonizou "Casino Royale" (2006), "Quantum of Solace" (2008), "Skyfall" (2012) e "Spectre" (2015). Este último filme, realizado por Sam Mendes, arrecadou 880 milhões de dólares (cerca de 750 milhões de euros), mundialmente, segundo o Box Office Mojo.

As proprietárias dos direitos fílmicos das histórias de James Bond desvendaram em julho que o novo filme irá estrear-se nos Estados Unidos a 8 de novembro de 2019.

De acordo com a página de IMDb (Internet Movie Database) aquela que será, em breve, a mais recente aventura da personagem de James Bond, tem ainda o título provisório de "Bond 25" e conta apenas com a confirmação dos argumentistas Neal Purvis e Robert Wade, que escreveram os filmes de James Bond desde "O Mundo Não Chega" (1999).

As produtoras irão anunciar mais detalhes quanto à distribuição do filme, atribuindo-lhe também um realizador "em breve".