Dança e música no Castelo de Arraiolos

Esta quinta-feira, às 21h30, a população de Arraiolos e das terras vizinhas, pode assistir ao espectáculo “Aguarela”, da Escola de Dança da Casa de Artes, que junta dança e piano (ao vivo).

O espetáculo “Aguarela” abrange todas as idades e, no palco, estarão adultos e crianças.

Esta animação das noites de verão é uma iniciativa conjunta da Câmara Municipal de Arraiolos com a Junta de Freguesia local; o principal objetivo é aproximar o Castelo da população, dando-lhe vida através de espetáculos de dança, música, fado e outras atividades. A iniciativa tem o apoio da Direção Regional de Cultura do Alentejo.

Com este ciclo de espetáculos, as entidades locais querem transformar as noites de agosto num tempo aberto à cultura, música e dança.

Todas as quintas no Castelo...

Na próxima quinta-feira, dia 17, o público pode assistir à atuação de Pedro Mestre e o Rancho de Cantadores de Aldeia Nova de S.Bento- “Campaniça do Despique”; recorde-se que Pedro Mestre é intérprete do cante alentejano e da viola campaniça. Já o grupo atua sobretudo na zona de Castro Verde.

No dia 24, é a vez do Quinteto Jazz de Lisboa - “Tributo a Zeca Afonso”, que procura ser alternativo e abranger um público diferenciado. Esta banda existe desde 1998.

O último espectáculo desta segunda edição de “Às quintas-feiras no Castelo” é no último dia do mês, 31. D. Dinis conquistou Arraiolos em 1305, ordenando o início da edificação do Castelo no ano seguinte.