Deus do céu, podes ajudar-me?

Primeiro vem o frenesim, o caos de sons. A mudança de direção consolida-se: os sons eletrónicos, os sintetizadores que já se vinham impondo, a batida dançante que convida a não ficar parado. E depois chegam as palavras e a espécie de epifania: este não é um novo disco dos Arcade Fire assim tão diferente dos discos que fizeram dos Arcade Fire o que eles são.

O primeiro choque com a nova realidade chega com “Everything Now”, que nas suas várias facetas (neste disco, homónimo, há três versões deste primeiro single) merece sempre comparações a Abba, o som disco a lembrar as décadas de 1970 e 1980, o frenesim contagiante que obriga a dançar. E quase escapam ao ouvido desatento as palavras moralistas que nos ensinam sobre este “tudo” de que trata o disco: “Cada centímetro de espaço na tua cabeça / Está cheio das coisas que leste / E cada filme que já viste/ Enche o espaço nos teus sonhos”.

Não é que fazer uma crítica ao mundo capitalista, à era devoradora da internet, ao conceito dos “conteúdos” que o líder Win Butler assume odiar seja como descobrir a roda. É uma crítica que nunca chega a ser subtil, mas assume os contornos mais óbvios na acelerada “Infinite Content”, que também merece mais do que uma versão – há a distorção punk e depois a abordagem mais zen, com toques de country – e que faz o jogo de palavras: “Conteúdo infinito/ Estamos infinitamente conformados”.

Win Butler também não se nega a explicar exatamente o que quis dizer com os versos que enchem “Everything now”, por entre batidas pop e ritmos bem dispostos que quase nos enganam. Citado pela “Vice”, verbaliza: “Acho que ninguém sabia no que nos estávamos a meter quando criámos contas Gmail, que íamos receber marketing direto das coisas que escrevemos nos nossos emails. Vejam o Youtube – esta empresa gigante que as pessoas pensavam que era para vídeos de gatos. Mas estava a desviar todo o conteúdo humano e a transformá-lo em dinheiro”.

É por isso que será injusto afirmar categoricamente que eles mudaram, que “Everything Now” não é Arcade Fire, que “Reflektor” foi o início de um mau presságio. A cobertura mudou, mas o conteúdo – pessimista, apocalíptico, consciente, presente – está lá. Em “Signs of Life” canta-se sobre quem “passa a vida à espera em filas”, “à procura de sinais de vida”. Mais uma lição: “O amor é difícil, o sexo é fácil / Deus do céu, podes ajudar-me?”. “Creature Comfort” volta a ser banda sonora adequada para um qualquer adolescente em crise, trancado no quarto: “Alguns rapazes odeiam-se / Passam a vida com rancor dos seus pais / Algumas raparigas odeiam os seus corpos / De pé em frente do espelho esperam pela resposta / Dizem ‘Deus, torna-me famoso / Se não puderes, faz com que isto seja indolor’”, dita o coro orelhudo.

‘Oh não, perderam-se, agora não prestam...’

A “mentira piedosa da prosperidade americana” é o tema omnipresente, como já era antes de lançarem o disco, quando prepararam os fãs com “fake news” plantadas e posts que eram verdadeiras paródias às redes sociais. “Queremos dançar mas não conseguimos sentir a batida”, queixam-se, em jeito de mantra. Para quem não gosta da nova e anunciada direção da banda canadiana, Win Butler tem um recado, de novo citado pela “Vice”: “Há miúdos que vêm aos nossos concertos e que tinham três anos quando ‘Funeral’ [o disco de estreia, de 2004] saiu e tens energias muito diferentes dependendo da altura em que as pessoas entraram no teu catálogo. A cada disco que fazemos há pessoas que dizem ‘oh não, perderam-se, agora não prestam...’. Eu sabia de antemão que essas pessoas não estavam certas e que não estás a fazer música para agradar a toda a gente, só tens de fazer música que te agrade a ti”.

Ainda assim, esse é mais um dos problemas que os Arcade Fire, cada vez mais longe das soluções rock, querem resolver: a vontade de se manterem relevantes (a “Rolling Stone” perguntava em 2014 se já se podia assumir para eles o título de “maior banda do mundo”) traduz-se na aproximação dos ritmos eletrónicos e das batidas contagiantes, mesmo com temas como o suicídio ou o ritmo deprimente dos dias a marcar os versos.

Quando as canções são divertidas e aparentemente mais leves, é raro deixarem os toques de morbidez e aquela sensação familiar de desconforto para trás. Uma das mais inconsequentes é a repetitiva “Peter Pan”, a que se segue “Chemistry”, a piscar o olho ao reggae: “Dança com o teu namorado a noite toda / Fecha os olhos, vais ver-me a mim / Tens uma escolha, se calhar duas / Podes sair comigo ou eu saio contigo”.

O amor também resulta em reflexão – em “Good God Damn”, há dúvidas (“Se calhar há um Deus bom”) e conclusões (“Se ele te fez a ti…”). “We don’t deserve love”, a grande balada do disco, é a calma etérea, os seis minutos mais puros. “Quando nos conhecemos, nunca esperarias isto / E tu dizes, se calhar não merecemos o amor.” Por um segundo, vislumbramos as palavras e os tons mais doces, talvez mais honestos, de todo o disco. Win Butler admite que esta é a mais cheia de emoção, a que o faz chorar.

A terceira versão de “Everything Now”, a terminar o disco com o mesmo nome, é o fecho previsível depois de termos acesso a este guia sobre tudo o que está mal e tudo o que é condenável no momento presente, o controlo no meio do caos. A certeza que fica: almas velhas não rejuvenescem com ritmos novos, com guitarras em contratempo e ideias de amor inconsequentes. Por trás de todas essas camadas, lá estão eles a avisar-nos – de forma mais ou menos óbvia, mais ou menos paternalista – sobre esse “tudo” que nos envolve e dita os nossos dias.

