Lana del Rey já não lambe as suas próprias feridas mas continua a olhar demoradamente para elas

Lana del Rey assumiu um compromisso. Depois de quatro álbuns e mais de meia dúzia de anos a lamber as suas próprias feridas, a cantora norte-americana percebeu que por mais sensual e inspirador que seja o abismo, é melhor vê-lo à distância. “Ficámos cansados e queixámo-nos sobre o quão duro é viver. Mas viver é mais do que um jogo. Somos apenas pessoas bonitas com problemas bonitos. Deus sabe que os temos, mas também temos de tentar, todos os dias e todas as noites”, canta em “Beautiful people, beautiful problems”, uma das últimas faixas do recém-lançado “Lust for Life”.

O compromisso de Lana del Rey fê-la fechar algumas portas e escorraçar algumas pessoas que, no decurso da sua vida, transformaram-na “numa pessoa pior”, assim conta numa entrevista recente à “Pitchfork”. “Sempre tive à minha volta pessoas que tinham muitos problemas. Passei a minha vida toda a aceitar pessoas loucas. Sentia que todos mereciam uma oportunidade, mas não merecem. Às vezes, tens simplesmente de te afastar sem dizer nada.”

E foi isso que Lana del Rey fez. “Lust for Life”, sucessor de “Honeymoon” (2015), é um álbum desprendido e injetado de esperança. Além do próprio título, que para aí aponta, há toda uma capa com a cantora em primeiro plano, toda elas flores, elegância e um sorriso quase maior que o rosto. E há, obviamente, e porventura mais relevante do que isso, as letras das canções.

“Vem aí uma mudança, não sei quando e onde vai acontecer, mas independentemente disso, nós estaremos cá para ela”, canta em “Change”. “Nunca percebi que tinha de escolher entre participar no jogo de alguém ou viver a minha própria vida, mas agora percebi e quero mudar”, canta Lana em “Get Free”, última faixa do novo disco, em que assume o tal “compromisso” com contornos de “manifesto moderno”. “Estou a fazer isto por todos aqueles que nunca tiveram uma oportunidade.”

É com o mesmo espírito de missão coletiva que a cantora norte-americana apela às “mulheres” para se manterem “orgulhosas e fortes como a Estátua da Liberdade” e para não terem “medo” nem deixar que alguém as faça sentir “sozinhas”, em “God bless America - and all the beautiful women in it”. Ou que anuncia que, apesar da vitória inesperada de Donald Trump nas eleições presidenciais e do caos que se vive por estes dias nos EUA, não é “o fim”. “É apenas o início”, aliás. “Se tivermos esperança, haverá um final feliz. O mundo já antes esteve em guerra e nós continuámos a dançar. Agora vamos fazê-lo novamente.”

Lana del Rey rodeou-se de várias pessoas para gravar “Lust for Life”: The Weeknd, Stevie Nicks, A$AP Rocky, Playboi Carti e Sean Ono Lennon, filho de John e Yoko - mas em termos de sonoridade não são notórias grandes diferenças em relação aos discos anteriores. A pop, a folk e o hip-hop continuam a ser os lugares onde se sente mais confortável, aos quais continua a juntar, aqui e ali, elementos que vão desde o rap ao rock e ao jazz.

Apesar do brilho nos olhos que ostenta na fotografia da capa e apesar de se repetirem palavras como “mudança”, “tentar” e até “diversão” nas letras das canções, “Lust for Life” é também um álbum com algumas reservas, um álbum de quem ainda não esqueceu completamente o passado nem consegue pôr as mãos no fogo pelo presente. “Não pertenço ao mundo / Algo me separa das outras pessoas / Para onde quer que eu me vire, há qualquer coisa a bloquear a minha fuga” (“13 Beaches”). Lana del Rey pode já não lamber as suas próprias feridas, mas continua a olhar demoradamente para elas, como quem não sabe ainda exatamente o que fazer.