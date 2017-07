Angelina Jolie nega que crianças cambodjanas tenham sido tratadas de forma “cruel e exploradora” na audição para o seu filme

Angelina Jolie manifesta-se chocada pelo equivoco gerado com as declarações que concedeu à revista “Vanity Fair”, negando que crianças cambodjanas tenham sido tratadas de forma “cruel e exploradora” durante as audições para a escolha da protagonista do seu filme “First They Killed My Father: A Daughter of Cambodia Remembers” (“Primeiro Eles Mataram o Meu Pai: As Memórias de uma Filha do Cambodja”).

No artigo, que faz a capa da última edição da revista, a atriz, realizadora e embaixadora da ONU, refere como. durante o exercício para a escolha da protagonista do filme era apresentado dinheiro a crianças cambodjanas que depois era retirado. “Srey Moch (que foi selecionado para o papel) foi a única criança que ficou para a olhar para o dinheiro durante muito, muito tempo (…) Quando ela foi forçada a devolvê-lo, emocionou-se muito … Quando mais tarde lhe foi perguntado para que queria o dinheiro, disse que o seu avô tinha morrido e que eles não tinham dinheiro suficiente para um bom funeral”, afirma à “Vanity Fair”.

“Eu estou perturbada de que um exercício de simulação, numa improvisação de uma cena do filme, tenha sido escrita como se fosse um cenário real”, frisa depois Jolie na declaração em que procura desfazer o equivoco. “O objetivo deste filme é chamar a atenção para os horrores a que as crianças são sujeitas numa guerra e para ajudar a lutar pela defesa das mesmas. A sugestão de que dinheiro real tenha sido tirado de uma criança durante uma audição é falsa e perturbadora, Eu ficaria profundamente chocada se isso tivesse acontecido”, acrescenta.

O equívoco levou também um representante da “Vanity Fair” a emitir uma declaração frisando que a autora do artigo, Evgenia Peretz, “claramente descreve o que aconteceu durante o processo de audição como um ‘jogo’ e que “os cineastas efetuaram esforços extraordinários para serem cuidadosos no modo como lidaram com a pressão psicológica sobre o elenco e a equipa, inevitável na realização de um filme sobre o genocídio levado a cabo no Cambodja pelos kmeres vermelhos”.

O filme, que foi produzido para a Netflix, será apresentado pela primeira vez em setembro no Festival Internacional de Cinema de Toronto, Canadá.