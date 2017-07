Culturgest anuncia a última temporada desenhada por Miguel Lobo Antunes

O administrador da Culturgest, em final de mandato, deixa nos próximos meses uma programação que inclui, entre outras propostas, uma peça de teatro adaptada de um romance de J. M. Coetzee e um concerto do músico português Norberto Lobo.

O grupo Cão Solteiro e o realizador André Godinho assinam o espetáculo “We're gonna be alright”, que abre em setembro a nova temporada da Culturgest, em Lisboa, que é também a última programação do administrador Miguel Lobo Antunes.

A Culturgest revelou a programação cultural entre setembro e dezembro, desenhada por Miguel Lobo Antunes, 70 anos, que se prepara para sair do Conselho de Administração da fundação, onde está desde 2004.

O último quadrimestre da Cultugest abre a 4 de setembro com a estreia do espectáculo “We're gonna be alright”, que volta a juntar o grupo Cão Solteiro com o realizador André Godinho, tendo como ponto de partida a relação entre o teatro e cinema.

“Trabalhando os elementos que o público procura num 'blockbuster', constrói-se um espetáculo sobre aquilo que de mais espetacular há no cinema: os efeitos especiais”, lê-se na nota de imprensa.

Até dezembro, a Culturgest - designada “Casa do Mundo” - apresentará propostas de teatro, dança, cinema, acolhendo o DocLisboa, música e conferências, às quais se juntam ainda exposições e um programa educativo virado também para a arte contemporânea.

Entre as estreias na Culturgest, destaca-se em outubro o espetáculo “Peça para pessoa e tijolo”, pela autora australiana Nicola Gunn, que escreveu e interpretará, e em dezembro “Elizabeth Costello”, uma encenação de Cristina Carvalhal de um romance de J. M. Coetzee.

Na música, apresentar-se-á em setembro o guitarrista Norberto Lobo, agora a solo no grande auditório e com carta branca para tocar o que quiser, e em novembro a cantora Beatriz Pessoa, em estreia naquela casa e ainda com um só EP editado.

O baterista e tocador de kora senegalês Seckou Keita, os Mão Morta - a celebrar os 25 anos do álbum “Mutantes S.21”, o fadista Pedro Moutinho, o pianista Luís Barrigas e o quarteto de jazz escandinavo Oker são outras propostas de música.

Até dezembro, na dança são programados os espectáculos “Fanfare”, de Loic Touzé, que já se tinha apresentado na Culturgest em 2015, ou “Para que o céu não caia”, coreografia de Lia Rodrigues.

Entre as exposições, o destaque vai para “Time Capsule”, uma retrospetiva dedicada à revista norte-americana Aspen, publicada entre 1965 e 1971. Foram editados dez números em formatos não convencionais: Cada número era uma caixa “que continha textos, cartazes, postais, discos com gravações sonoras ou mesmo filmes em super 8”.

A exposição mostrará os dez números da Aspen e documentação sobre os diferentes colaboradores, a partir da coleção particular de António Neto Alves.

Entre as conferências programadas, a Culturgest recebe um segundo ciclo dedicado às neurociências, entre setembro e outubro, organizado por Ana Margarida Nunes e Joana Barros.

A programação da Culturgest até ao final do ano é anunciada numa altura em que se procede à substituição de Miguel Lobo Antunes do Conselho de Administração da fundação.

Em dezembro passado, Miguel Lobo Antunes tinha dito à agência Lusa que pretendia sair este ano por razões pessoas, nomeadamente por cumprir 70 anos.

Em junho passado, a Caixa Geral de Depósitos lançou uma consulta pública para eventuais interessados em integrar o Conselho de Administração da Culturgest para o pelouro da programação, comunicação e "gestão da colecção de arte" da entidade bancária.