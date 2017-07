Arcade Fire. Ficar em casa

Na casa dos 20, quando o corpo deixava fazer tudo mas, ainda assim, mais uma jornada já nos parecia estrago escusado, dizíamos “estou mal de massas” e ficávamos em casa a remendar peúgas. Trintões e mais sábios, passámos a recorrer ao “ainda estou de ressaca”, mesmo que o desaire maior tivesse acontecido há 15 dias. À entrada dos 40, ganhamos a insolência dos velhos e as desculpas esfarrapadas dão lugar a um “já não estou para isso”, até porque está a chegar uma temporada do “The Walking Dead” e os costados assentam demasiado bem na cova do sofá.

Claro que isto é, na maior parte das vezes, conversa de chacha, mecanismo de autodefesa ou maneira fácil de nos fazermos caros. Com os devidos argumentos, até estamos “para isso” — precisamos é que nos convençam. Quatro anos depois do cintilante duplo álbum “Reflektor” — uma banda a descobrir as luzes da dança, a misturar Haiti, Jamaica, calipso, reggae, Deus e a eletricidade profana —, os Arcade Fire não operam uma reviravolta na sua investida, antes aumentam a distância face à matriz indie ‘maior que a vida’ que transportam desde “Funeral” (2004) e que fez da numerosa pandilha canadiana uma espécie de reserva moral de um mundo de glórias temporárias e onde o rock — entendido na sua aceção menos torneada — tem cada vez menos lugar. Por outras palavras, os Arcade Fire são hoje, mais do que uma banda de culto e fiel ao culto que lhes é prestado, um grupo para o qual o estatuto de ‘maiores dos mais pequeninos’ já não chega. E, acertadamente ou não, é isso que os faz avançar.

O principal defeito de “Everything Now” não é bem não conseguir com que tiremos o esqueleto de casa, mérito que assistia a “Reflektor”; é desguardar-se ao ponto de decidir jogar no mesmo campeonato de “Reflektor” mas com argumentos mais frágeis, isto é, canções menos decisivas na reconfiguração de uma personalidade. Se é certo que em “The Suburbs” (álbum de 2010, também ele uma rutura, sobretudo na forma como deriva para um lado ‘Springsteen’) a banda já procurava no exterior outras soluções, em “Everything Now” esse posicionamento de antenas torna-se evidente, ao ponto de a (viciante, admita-se) citação ABBA no tema-título se sobrepor a uma avaliação, digamos, independente. E se ‘Signs of Life’ aprofunda o flirt com a bola de espelhos do final dos anos 70, aproximando-se do disco sound na exata medida em que este foi reapropriado pela eletrónica club do arranque dos 80, ‘Creature Comfort’ entra por outra década de 80 adentro, pondo em prática uma ideia de Joy Division na pista de dança (e não, não soa propriamente a New Order).

Daí para a frente, somos engolidos por uma heterogeneidade generosa (‘Chemistry’ é o elo perdido entre o dancehall e o rock atrevido de Joan Jett nos idos de 1981; a diva electro da banda, Régine Chassagne, esganiça em ‘Electric Blue’), com melhores resultados quando se deixa falar a influência de Bowie em ‘Good God Damn’ (muito ‘Sound and Vision’) do que quando se procura estender o tempo de vida dos ABBA (outra vez, em ‘Put Your Money On Me’) até 1985. Se isto não nos leva a sair de casa, também não é caso para jurarmos celibato. Depois de vários álbuns fáceis de gabar, os Arcade Fire desencantam um ‘mais ou menos’. Não há de ser nada.