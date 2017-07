Obras de Miró regressam a Lisboa

O Palácio Nacional da Ajuda está praticamente pronto para receber as obras de Miró que desde setembro de 2016 até junho passado estiveram na Casa de Serralves, no Porto. A iniciativa é do Ministério da Cultura que pretende que os portugueses de norte a sul do país possam ter contacto direto e apreciar as pinturas e esculturas que ficaram pertença do Estado depois da nacionalização do BPN (Banco Português de Negócios) e que tanta tinta fizeram correr.

Desde a sua partida para Londres para serem leiloadas pela Christie’s por um valor estimado em 35,9 milhões de euros, à anulação do leilão e ao regresso a Portugal para serem integradas no espólio do Estado, as 85 peças do artista catalão adquiridas em 2006 por Oliveira e Costa não deixaram de ser polémicas.

A exposição vai ficar patente em Lisboa durante cerca de quatro meses mas poderá ver prolongado o seu tempo de estada na capital. Tudo dependerá da afluência de público.

Com nova curadoria, e não do especialista Robert Lubar Messeri nem com um projeto expositivo assinado por Siza Vieira, serão menos as peças a chegar ao Palácio da Ajuda. Recorde-se que no Porto, “Joan Miró: Materialidade e Metamorfose” mostrava ao público 80 das 85 obras pertencentes à antiga coleção do BPN. Depois da passagem por Lisboa, o destino das peças ainda não é conhecido, antes de voltarem para o Porto, onde ficarão alojadas na Casa de Serralves.

Para acolher as peças de Miró de forma permanente, a Casa de Serralves vai sofrer obras de adaptação num projeto desenhado por Siza Vieira, que, em setembro, realçou não prever “grandes transformações”, uma vez que o edifício foi classificado como Imóvel de Interesse Público em 1996 e integra o conjunto da fundação considerado como Monumento Nacional.