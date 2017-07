Rosalía é a nova sensação do flamenco e escolhe Braga para se estrear em Portugal

Belíssima, com um sentido da interpretação capaz de fazer arrepiar, Rosalía está em estado de graça e é nessa condição que chega a Portugal. No próximo dia 22 de setembro estreia-se no Theatro Circo, em Braga, na companhia do guitarrista Raül Refree.

Natural de Barcelona, Rosalía, que diz ter tido o primeiro contacto com o flamenco a ver cinema de bairro com a avó, reivindica a capacidade de se integrar de pleno num canto por norma habitado por homens e mulheres que seguem longas tradições familiares.

Nada disso acontece com Rosalía, muitas vezes mais parecida com uma desconcertante rapariga de bairro, não da Andaluzia, mas da Catalunha. Dela dizia há tempos o jornal espanhol El País que “canta flamenco sem ser demasiado flamenca, e Raül não é flamenco, nem por aproximação.

Numa entrevista publicada na revista “Tentaciones”, daquele matutino, Rosalía dizia não sentir “o peso de alguém nascido numa saga de cantaoras. Quero explicar o flamenco a partir de mim própria”.

No seu primeiro disco, surgido após um percurso apesar de tudo já longo, há um tema intitulado “Nos quedamos solitos”. Tudo o contrário de quanto sempre sucederá com uma mulher com uma voz como a de Rosalía.

Descarnado, sem artifícios, o disco, no qual se apoia o espetáculo que tem andado a apresentar e já a levou ao Primavera Sound de Barcelona ou ao Festival de Jazz de Montréal, revela uma grande vontade de trabalhar a hipótese de misturar a tradição com algum experimentalismo.

Para isso é fundamental o contributo de Raül Refree, um músico com enormíssima experiência, ao ponto de o seu nome constar de alguns dos trabalhos discográficos mais importantes de intérpretes como Silvia Pérez Cruz ou Rocío Marquez. Produziu, além disso, o último trabalho de Lee Ranaldo, dos Sonic Youth.

Rosalía, por sua vez, já trabalhou com la Fura dels Baus, Chicuelo e também Rocio Márquez.