Veneza sem filmes portugueses

O festival de cinema que mais atenção tem prestado ao cinema português nas últimas décadas está este ano deserto de filmes lusos. A programação que esta quinta-feira foi anunciada em Roma e que ocupará a 74a Mostra Internazionale d’Arte Cinematografia (de 30 de Agosto a 9 de Setembro) é, todavia, das mais fortes dos últimos anos, mostrando que Veneza não está em queda, em particular face a Toronto para onde grande parte do cinema americano se tem voltado. Os mais recentes filmes de George Clooney (“Suburbicon”), Guillermo Del Toro (“The Shape of Water”), Alexander Payne (“Downsizing”) e Darren Aronofsky (“Mother!) encabeçam a lista dos títulos mediaticamente mais sonantes.

Mas não menos aguardadas são obras vindas de cantos do mundo que, não tendo os holofotes e as trombetas do cinema americano, estão no primeiro plano do cinema internacional. É o caso de Abdellatif Kechiche, com “Mektoub, My Love: canto uno" o filme seguinte à estrondosa Palma de Ouro de Cannes 2013 (“A Vida de Adèle”), ou do japonês Hirokazu Koreeda, com “Sandome No Satsujin” ou ainda da surpreendente ‘squadra azzurra’, quatro filmes italianos em competição, marcando o relançamento da cinematografia transalpina no festival que, historicamente, melhor a catapultou para o mundo. É o caso de Stephen Frears e do seu “Victoria & Abdul” em que Judi Dench faz de Rainha Victoria, ou da argentina Lucrécia Martel de que há anos não temos novas e que leva a Veneza “Zama”, ou ainda de Takeshi Kitano em mais um painel da série “Outrage” (“Outrage Coda”) - estará de volta o grande cineasta, ou confirmar-se-à um ocaso?

Este é apenas o topo do grande icebergue que o Festival de Veneza representa. Icebergue onde até há lugar para os bons velhos clássicos em cópias restauradas (este ano, do “1900” de Bertolucci a “Deux ou Trois Choses que me Sais d’Elle” de Godard, há muito para degustar). Icebergue onde, em 2017 não se arrima nenhum filme português. O festival que tanto amou Oliveira ou César Monteiro passa este ano ao largo do cinema que por aqui se faz. Defeito nosso ou defeito dele?