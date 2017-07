“Indiana Jones e o Templo Perdido” é o filme da saga de que Spielberg gosta menos

“Indiana Jones e o Templo Perdido”, filme de 1984 com o arqueólogo “salteador”, é aquele de que o realizador gosta menos dessa saga, segundo confessou o próprio ao longo das mais de 30 horas de entrevista que concedeu a Susan Lacy para o documentário “Spielberg” que o canal HBO irá estrear a 7 de outubro.

Falando durante o encontro de verão da Associação de Críticos de Televisão, Lacy disse que tinha a expectativa de apenas conseguir umas quatro sessões de entrevista a Spielberg, que é conhecido por não gostar de grande exposição, mas acabou por levar a cabo... 17 sessões.

“Ter uma visão e permanecer fiel a ela, não deixando ninguém meter-se no caminho é provavelmente a maior lição que se pode aprender com ele”, afirmou a documentarista, em declarações citadas pela Associated Press. “A decisão de fazer ‘A Lista de Schindler’, um filme de três horas e meia a preto e branco sobre o Holocausto, era algo que não surgiu de nenhum grupo de teste. Foi uma crença de que era algo que ele precisava de fazer”, realça Lacy.

Para além das conversas com o próprio, a documentarista falou também com os seus pais, a sua irmã e técnicos e atores que com ele têm colaborado, como Daniel Day-Lewis, Matt Damon e Tom Cruise.

Uma das características de Spielberg que mais se destacou foi o seu profundo conhecimento e entusiasmo sobre o cinema. “Todos os atores que eu entrevistei – e eu entrevistei toda a gente… –, era isso que mais os impressionava: o quanto ele percebe do processo de fazer um filme e a sua capacidade de antecipação quando está a filmar… Há muito poucos cineastas com essa capacidade, e isso impressionou todos”.

Lacy diz que Spielberg conjuga um lado artístico com outro popular e que enquanto nos seus primeiros filmes estava muito presente a sua experiência de vida nos subúrbios e de filho de pais divorciados, nos mais recentes presta homenagem aos seus mestres de Hollywood, como William Wyler e John Ford.