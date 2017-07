Canta-me o adeus

Não são poucas as ocasiões em que encontramos num disco a história de quem o compôs, numa cronologia de versos que nos vai revelando uma realidade que não conhecíamos. E por muito que essa estrutura, como uma narrativa cantada, nos faça sentir que compreendemos melhor quem canta para nós, há que dar valor ao contrário também – as bandas que não nos estão a contar história nenhuma, nem a apresentar uma narrativa coesa, e ainda assim conseguem seduzir-nos e levar-nos a ouvir um disco inteiro em busca de nada.

É o que acontece com “B-Sides and Rarities”, o disco novo dos Beach House, que como o nome indica não tem uma história específica para nos contar, mas antes uma história escondida, como que alternativa, que acompanha toda a história do duo de Baltimore. As 14 faixas não são novidades absolutas – “Chariot” e “Baseball Diamond” são novos lançamentos, sim, mas o resto do disco faz-se dos tais lados B e das raridades que foram ficando para trás, agora reaproveitadas.

O que é estranho e especial neste disco é precisamente a capacidade de soar coeso e uno, quando nada nele foi feito para soar bem naquela ordem ou agrupado daquela maneira (as canções nem sequer foram ordenadas cronologicamente, espalhando-se do verão em que a banda se formou, em 2005 – o caso de “Rain in Numbers” –, até às sessões mais recentes, com canções como “Chariot”, gravada em 2015).

“Quando anunciámos que íamos lançar um disco de lados B e raridades, alguém perguntou no Twitter: ‘Porque é que os Beach House haviam de lançar um disco de lados B? Os lados A deles são como lados B’”, relatou o duo, em comunicado. “Esta pessoa aleatória tem razão. O nosso objetivo nunca foi fazer música que fosse explicitamente comercial. Durante estes anos, enquanto trabalhávamos nos nossos seis discos, não foram as canções ‘melhores’ ou mais orelhudas que entraram nos discos, mas as que encaixavam ali para fazermos um trabalho coeso. Assim, os nossos lados B não são canções de que não gostávamos tanto, apenas canções que não tinham lugar nos discos que estávamos a fazer.”

Esclarecida a questão – afinal, não estamos a ouvir um conjunto de canções renegadas –, o mais curioso neste “B-Sides and Rarities” é observar como cada uma daquelas faixas, descontextualizada e desligada do resto, funciona bem no conjunto. O segredo poderá ser a voz delicadamente poderosa de Victoria Legrand, que nos guia e embala disco fora, o génio simples de Alex Scally e os órgãos, sintetizadores e teclados omnipresentes, prontos a emprestar a atmosfera extraterrestre a cada som.

A canção que abre o disco, “Chariot”, inaugura a sensação gloriosa, o órgão épico contrabalançado pela percussão suave, e depois a voz, quase angélica, quase calmante, a liderar. “O meu coração nas tuas mãos / Mulherengos, as mulheres aguentam / Ele vai estar comprometido, mas todas lhe vão corresponder”. Depois desta, muitas outras histórias de amor, de um tempo ou outro, serão contadas nesta espécie de atmosfera alternativa. “Ele está a divertir-se tanto / Ele acha que é o tal / A única exceção”, ouve-se, como em resposta, em “Baby”, uma espécie de canção de embalar entrecortada pela ironia dos versos.

Não é raro termos a sensação que entrámos num carrossel que nos embala e carrega até ouvirmos os versos mais azedos, escondidos como se nunca ninguém desse por eles. As “despedidas” são tema recorrente, em “Equal Mind” como em “Used to Be”, que conta com algumas das palavras mais dolorosas de todo o disco, uma espécie de negação que consegue ser lúcida: “Mesmo que eu tentasse muito / Ainda assim estaríamos a chegar ao fim? / Mesmo que fosse simples desde o início (podíamos ficar até ao verão) / Vamos dar os pedaços do nosso coração (ver o que acontece ao outro) / E quando já não houver nada para fingir (podíamos ficar cá dentro durante o verão) / Saberemos que está a chegar ao fim”.

Canções de embalar traiçoeiras

A cada canção fica a sensação de que isto é música para nos ajudar a escapar à crueza da realidade e do fim. “Canta-me o adeus / A noite, disfarce suave”, verso de “White Moon”, parece uma descrição dos próprios Beach House. Há espaço para “Play the Game”, uma tentativa que Victoria e Alex assumem como “divertida” e “ridícula” de fazer a versão da canção “pop e poderosa” dos Queen dentro do estilo deles e que acaba por funcionar como um guia para sobrevivermos no tal mundo negro: uma voz de anjo, uns versos sobre amor e um coração aberto, “é um mundo livre / só tens de te apaixonar”.

Do tal mundo negro escapam em “Saturn Song”, com os sons espaciais: “Porquê ter bons modos / Eu simplesmente não me importo”. E em “10 Mile Stereo”, uma versão mais lenta da canção já conhecida, há uma espécie de hino encorajador: “O coração é uma pedra e esta é uma das pedras que atiramos / Eles dizem que iremos longe mas não sabem quão longe iremos / Eles dizem que podemos atirar para longe mas não sabem até quão longe conseguiremos atirar”.

O conjunto de canções pode ser aleatório, mas deixa-nos com umas quantas certezas: a certeza de que a obra dos Beach House é tão coesa que pode ser compilada de qualquer forma e continuar a fazer sentido, a certeza de que estes lados B não são renegados e a certeza de que quando as certezas falharem, a voz de anjo e o som de outro mundo continuarão a ajudar-nos. Como eles cantam, voltando a “White Moon”, essa esperança sobrevive sempre: “Sonhos que mudam, não são o que parecem / Nunca são / O sol vai sempre nascer / Ele diz, ele promete”.