Onde ver cinema ao ar livre

Rita Lee canta que no escurinho do cinema se está perto dos finais felizes. Durante o verão o nível de claridade para ver filmes não será o escurinho da canção, vai depender da intensidade da lua e da força das marés. “Chupando drops de anis”, ou não, há sessões de cinema ao ar livre para ocupar as noites quentes de verão “longe de qualquer problema”.

Antigamente, era ponto assente que no verão as praças se enchiam de projetores, de cadeiras e de famílias. Uma tradição que começou em Berlim, em 1916, onde o cinema ao ar livre era a joia da coroa. Algumas das estreias de Hollywood chegavam mesmo a ser fora de portas e com direito à presença dos atores. A coisa foi ficando mais modesta e Hollywood trocou o imaginário do cinema a céu aberto, por filmes vistos dentro de carros.

Este verão, o carro pode ficar em casa e em Lisboa, por exemplo, pode ir de metro até ao Largo do Intendente. O Doc ao Largo, “uma forma de manter o Doc Lisboa vivo durante o ano” volta este ano, explica João Ricardo Oliveira, da organização. Tem, de forma gratuita, entre julho e setembro sessões de cinema ao ar livre. A próxima é “A Cidade Onde Envelheço” já no dia dez de agosto. Se a preferência for outro género que não o documental, basta trocar de linha no metro e chegar à Cinemateca. Desde 2003 que a casa do centro de Lisboa aproveita o verão para “se ver cinema de forma mais descontraída”, sem se perder a qualidade do visionamento, ressalva Antónia Fonseca, porta-voz da Cinemateca. A “premissa é sempre cinema de qualidade” e a qualidade aliada à luz das estrelas faz com que a “procura seja muita”. Tanto em ciclos criados propositadamente ou em visionamentos decorrentes dos ciclos da programação. As sessões têm hora marcada para todas as sextas e sábados até outubro. E, para já, sabe-se que os primeiros 15 dias de julho tiveram lotação esgotada.

Mais a sul as memórias dos que passavam férias no sotavento algarvio devem estar carregadas de momentos passados nas noites de cinema. Esse é o imaginário que a Câmara Municipal de Vila Real de Santo António recria desde há cinco anos. Até 16 de agosto, junto à Capitania, a paisagem acolhe aqueles que quiserem participar nos eventos de cinema de verão do Centro Comercial a Céu Aberto. Entre eles cinema gratuito, onde normalmente os 150 lugares sentados não são suficientes para todos os que querem olhar a tela.

Outro momento incontornável da tradição e da memória coletiva do país era chegada dos emigrantes às aldeias no verão. Do circo itinerante, dos mágicos e, quando havia sorte e dinheiro, das sessões de cinema. Pela segunda vez, o Instituto do Cinema e do Audiovisual leva uma digressão de cinema em português a 12 concelhos do país. O projeto Cinema Português em Movimento existe desde 2013 e este ano faz 53 sessões noturnas. O pontapé de partida foi em Idanha-a-Nova, a 29 de junho. A digressão passará ainda por muitas localidades do país, como Muxagata, em Fornos de Algodres, a 15 de agosto com o filme “Fados”, de Carlos Saura. E terminará a 25 do mesmo mês em Aljezur, Faro. O filme será “Refrigerantes e Canções de Amor”, de Luís Galvão Teles, e a curta-metragem “Amélia&Duarte”.

Quem em Fornos de Algodres, ou por ali perto, não aguentar até agosto pode fazer os quarenta minutos de viagem e ir até Viseu. Na zona nobre da cidade, a Praça D. Duarte é a casa dos cinco dias consecutivos de cinema ao ar livre. A promessa de Rodrigo Francisco, do Cine Clube de Viseu, é que entre os dias 25 e 29 de julho haja “a preocupação de uma escolha abrangente para todos os públicos”. Desde os clássicos como o “Grande Ditador”, à animação como “A Minha Vida de Courgette”; passando pelo nomeado para os Óscares “Eu, Daniel Blake”. As sessões têm por trás um acordo tácito com aqueles que estão a aproveitar a vida noturna da cidade, nos bares que rodeiam a praça, para que não haja barulho. A última sessão que passa, o “Le Samourai”, tem lugar privilegiado nos claustros do Museu Grão Vasco.

Um pouco por todo o país há cineclubes como o de Viseu preparados não para abrir as cortinas e baixar as luzes, mas sim para deixar ir a lua alta e acender os projetores.