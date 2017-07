O que encerra uma oliveira

Segredos. Esta é a resposta à pergunta contida no título. Renée Gagnon, artista canadiana a viver em Portugal desde 1970, ficou esmagada quando se confrontou pela primeira vez com o poder das oliveiras, durante um fim de semana em Monsaraz. Foi há quatro anos. "Nasceu assim a minha história de amor com estas árvores", conta Renée, que fotografa desde os 15 anos. As oliveiras milenares, em particular, fascinam-na. "São cheias de vida", contam histórias.

Renée Gagnon

O encanto inicial levou Renée à pesquisa. O que ela encontrou sobre esta árvore milenar, que provavelmente surgiu na Turquia há milhares de anos, levou-a depois a outras paragens. À Sardenha, em Itália, onde fotografou oliveiras com mais de 4000 anos, e ao sul de Barcelona, onde se encontra a maior concentração do mundo de oliveiras milenares. Além das histórias que cada uma delas conta nos seus troncos retorcidos, "torturados" ou espraiados com o passar dos anos, estas árvores encerram personagens. Como a "Bailarina", que parece uma mulher que dança, os braços erguidos num movimento de abandono; como o "Coração", fotografia feita no interior de uma oliveira que Renée "salpicou" de laivos vermelhos, como se a seiva fosse sangue; ou como "a Reverência", imagem de uma oliveira que parece fazer a vénia ao espectador.

Renee Gagnon

Nas 15 imagens expostas na Fundação Portuguesa das Comunicações, nenhuma se parece com a do lado - apesar de todas representarem oliveiras. As variações de luz, ângulo e fundo distinguem-nas por completo. "É a luz, essencialmente, que diferencia as árvores dos três países", explica Renée. "A de Portugal é mais clara, mais luminosa; a de Espanha mais densa, mais avermelhada". Já na Sardenha, onde as oliveiras são as mais velhas da Europa, as árvores são enormes, impossíveis de fotografar na totalidade. Assim, as imagens da Sardenha são sempre de partes de raízes, troncos, que fazem lembrar outras coisas.

O processo de Renée passa por fotografar com exatidão o enquadramento que quer, não lhe mexendo. Depois, usa o Photoshop essencialmente para alterar os fundos e, por fim, pinta com lápis de cor ou guache pormenores por cima da impressão fotográfica. Assim surgiram as flores brancas, primaveris, no topo de uma das imagens; as azeitonas roxas encontraram lugar na ponta dos galhos de outra fotografia; e os laivos de vermelho tingiram de rubro o "Coração". Mas essas intervenções só são visíveis muito perto, criando um jogo de adivinhas sobre o que estava lá e o que não estava.

Renée Gagnon

As muitas vidas de Renée

Antes da fotografia, na vida de Renée Gagnon veio a pintura. Nascida na cidade de Montréal, no Canadá, desde cedo ganhou bolsas de pintura e frequentou a prestigiada Escola Banff, de artes e dramaturgia. Depois concluiu a Escola de Belas Artes de Montréal e seguiu para Paris. Aí estudou na Escola do Louvre, onde tirou um segundo diploma de pintura. Entretanto, casou com um físico nuclear. Até que... conheceu "um português alto e moreno", numa viagem ao nosso país, e se encantou. Trocou Paris por Lisboa, em 1970, perante a estupefação do pai, teve dois filhos e nunca mais saiu do país. Por cá, como meio de subsistência, escolheu o cinema. Criou a Mar Filmes, uma distribuidora que se especializou em vender cinema português, lusófono e luso-africano para o mundo. Pelo meio, viveu três anos em Luanda, onde desenvolveu um trabalho sobre os musseques.

Foram tantas as vidas de Renée que quase se esquece de quando conheceu Andy Warhol, na Factory, em Nova Iorque, em 1985. "Fui falar com ele para distribuir na Europa um programa de moda que ele fazia na televisão norte-americana, que era um sucesso de audiências. Chamava-se ‘Andy Warhol TV’ e era um misto de moda e ‘fofocas’", precursor na época, conta. Infelizmente, não chegou a ser emitido na Europa. De Warhol, ficou-lhe a ideia de "um mestre renascentista, que trabalhava com uma corte de rapazes, todos vestidos de calças de ganga, camisa e gravata, o que era invulgar na época". "Parto da fotografia para chegar à pintura", garante. Não deixa também de ser uma forma de arte com vestígios da Renascença.

Renée Gagnon tem trabalhos nas coleções da Fundação Calouste Gulbenkian, na Caixa Geral de Depósitos, na Secretaria de Estado da Cultura, na Presidência da República de Angola, entre outros. A sua exposição, "Now and Ever", pode ser vista na Fundação Portuguesa de Comunicações (R. do Instituto Industrial nº 16, Lisboa), até 30 de setembro. As fotografias grandes custam €3000.