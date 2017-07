Entrevista a Sérgio Tréfaut a propósito do seu novo filme, “Treblinka”: “O horror continua”

Este é um filme muito diferente de todos os que fez até aqui. Pela primeira vez, a imagem não mostra coisa alguma referente à narrativa, as imagens podiam ser outras, a relação da imagem com o texto que escutamos é feita mais pelo espectador do que pelo filme. Pensou em “Treblinka” quase como uma instalação fílmica para um texto em escuta?

O filme foi-se construindo aos bocados. Parti do desejo de trabalhar o que está na cabeça e nos sentimentos das pessoas que atravessaram o horror absoluto, horror que para mim tanto faz que sejam os campos nazis como as pessoas que estão a vir da Síria. Comecei por pensar na Marceline Loridan-Ivens e numa frase dela em que diz que não suporta comboios — de onde veio a ideia de filmar num comboio. Parti também da ideia de que o horror não se pode mostrar, parece-me impossível fazer ficção em volta do extermínio. Quando, numa primeira fase, comecei a filmar num comboio, na Rússia, com a Isabel Ruth, percebi rapidamente que eram os reflexos que me fascinavam e, pouco a pouco, aquela ideia de que o caminho se faz caminhando neste filme foi muito clara. Ou seja, fui descobrindo a linguagem do filme, à medida que fui filmando. Na segunda fase, quando comecei a filmar os depoimentos masculinos, já os filmei todos em reflexo, como sendo de um universo fantasmático. Quando diz que a imagem podia ser outra, claro que sim, podia fazer como a Marguerite Duras, pôr aquele texto e filmar a Praça da Concórdia. Mas não é. E não é porque eu também quis fazer uma coisa muito concreta com a evocação. A Duras tem filmes em que a imagem vai por um lado e o texto vai por outro. Eu não quis fazer isso. Quis um filme que não fosse tão intelectual, por assim dizer, um filme que pudesse comunicar com um público vasto.

O texto é todo do livro do “Je Suis Le Dernier Juif”, de Chil Rajchman?

Esse texto é o tronco do filme. As vozes masculinas são todas Chil Rajchman, as vozes femininas são em parte Chil Rajchman em parte outros depoimentos que descobri. A Marceline é importante, a relação com o mundo, o desencanto de quem esperava que o mundo viesse a ser diferente e, afinal, não é, o horror perante o mundo contemporâneo é dela, os comboios são dela, mas há fragmentos de textos de outros sobreviventes de Treblinka.

E porquê filmar em russo?

Isso teve que ver com o percurso do filme, um percurso louco. Comecei por pensar em filmar com a Marceline dentro do transiberiano em que ela voltaria à China do Joris Ivens e de onde escreveria cartas à memória do irmão, da irmã, já era uma história de fantasmas. Depois desisti e quando conheci o texto do Chil Rajchman ele abalou-me muito. Tendo filmado, numa primeira fase, no transiberiano, havendo um grande contingente de soviéticos em Treblinka e necessitando daquele ambiente exterior de neve, como compreendo e falo alguma coisa de russo e tendo alguma facilidade de montar uma produção em língua russa, decidi que o filme fosse falado em russo. Foi razão de luta com a Isabel Ruth, com certeza [risos] que queria falar em português.

Para uma atriz como ela deve ser duro ser apenas uma figura sem voz...

Sim, mas devo dizer uma coisa: quando a Marceline Loridan-Ivens fez um filme sobre a sua memória, “La Petite Prairie aux Bouleaux”, com a Anouk Aimée que é a autorrepresentação dela em Birkenau, eu não senti na Anouk Aimée o peso do passado e da História e, na Isabel Ruth, ela não precisa de abrir a boca, ela tem, dentro dela e na fácies, toda a história do mundo. Foi isso que eu procurei na Isabel, contra a vontade dela...

Como é que escolheu os outros intérpretes?

Para as leituras do texto fiz um casting na Ucrânia e foi relativamente fácil a escolha do ator. O mais irónico e estranho foi o casting dos nus. Pusemos um anúncio e fizemos o casting no Studio Dovjenko que não é um estúdio qualquer, estavam lá 500 pessoas a pedir para se despirem e nós olhávamos para elas e na maior parte das vezes dizíamos ‘tem muito bom aspeto, é muito saudável, não pode ser’. Mas, pouco a pouco, acabámos por escolher aquelas pessoas que nos pareceram bem.

Foi fácil filmar na Rússia e na Ucrânia?

O filme, na parte russa, foi delirante. Em qualquer estação de comboios ouve-se e está escrito por toda a parte ‘é proibido tirar fotografias, é proibido filmar’. Nós tínhamos bilhetes para uma viagem de três dias, em 1ª classe, entre Moscovo e Irkutsk: num compartimento o diretor de fotografia, João Ribeiro, e eu, noutro a Catarina que tratava da produção e a Isabel Ruth. Autorização para filmar? Zero. Ao fim de 15 minutos, a Catarina já estava endrominando a revisora dos bilhetes dizendo que estávamos a fazer um filme sobre os livros que a nossa tia escrevia — e mostrava a autobiografia da Isabel — e ainda o comboio não tinha começado a andar já eu e o João estávamos a cobrir o compartimento de tecidos trazidos de Lisboa para fazer uma coisa que nos interessasse filmicamente em vez da horrorosa fórmica amarela que lá estava. Era tudo proibido, filmar no vagão-restaurante, ter acesso aos duches, mas lá fomos conseguindo, clandestinamente. Na Ucrânia, já foi diferente. Alugámos uma carruagem de 3ª classe e filmámos tudo com o ator a dizer o texto, as cenas com os nus e uma parte dos trajetos.

O que está do lado de fora da janela é escolhido, ou é, simplesmente, o que lá estava?

Nós não sabíamos o que íamos encontrar. Fomos filmando, entre Moscovo e Irkutsk, nas estações...

Quase como um documentário...

Não é ‘quase’, é mesmo imagem documental. Mesmo quando filmámos o ator a dizer o texto, o que está do outro lado do vidro é o que lá estava no momento de filmagem. Mas filmámos o mesmo texto várias vezes, uma vez na estação, outras vezes em andamento, com vários fundos, depois foi uma escolha na montagem.

Passei o filme a esperar que aquele comboio chegasse a algum lugar. Cheguei a pensar que ia chegar a Treblinka. Mas o comboio não chega a lugar algum...

Eu estive em Treblinka, a Treblinka não chegam comboios. Ainda fiz filmagens lá, mas não usei. Aquela viagem que está no filme é uma viagem que não tem fim...

Mas isso remete para a ideia de que o horror continua. Quando, há pouco, falava da Síria, não acha que o horror do Holocausto não se parece com nada? Aquelas fábricas de morte foram únicas...

Isso foi apenas eficiência, a eficiência técnica alemã. A eficiência nazi é uma coisa, mas a capacidade do Homem fazer aquilo existe e existirá sempre. O horror continua. Em Mossul, entraram na universidade, mandaram deitar os estudantes, eram centenas, e deram um tiro na cabeça em cada um. É diferente? Claro que é diferente. O Holocausto foi uma política de Estado levada a cabo com minúcia.