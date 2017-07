O Cão de Caça preocupou-se com os mortos e houve espanto (mas há uma cena da 4ª temporada que explica tudo)

“O Cão de Caça não é tão mau como ele pensa.” Assim arranca a entrevista ao Expresso de Rory McCann, que interpreta Sandor Clagane na Guerra dos Tronos, publicada antes da estreia da sétima temporada. E o primeiro episódio prova isso mesmo. Mas há uma explicação para o homem de rosto desfigurado agora se preocupar em enterrar os mortos

Sandor Clagane, mais conhecido como “Cão de Caça” em “A Guerra dos Tronos”, começou por ser um tipo grande que assustava, aparecia em lutas em quase todos os episódios e que a qualquer momento esperávamos ver matar alguém. “Não me conheceste no passado. Não sabes as coisas que fiz”, disse em tempos. Agora, sete temporadas passadas, vimos outro lado de Clagane: sensível e preocupado em dar alguma dignidade aos restos mortais de um pai e uma filha. Mas este homem e criança não são umas pessoas quaisquer. Talvez se lembre deles.

Quando entra numa casa abandonada no primeiro episódio desta sétima temporada, Clagane dá de caras com dois cadáveres. Nem todos os espectadores se lembraram que se trata de duas personagens de “Breaker of Chains”, o terceiro episódio da quarta temporada. Nessa altura, o Cão de Caça tinha Arya Stark como uma espécie de refém - queria devolvê-la à família para receber uma recompensa. É durante a passagem por Riverlands que são interceptados por um agricultor e a sua filha, que lhes oferecem abrigo e refeição por uma noite.

Três temporadas depois, Clagane volta a encontrá-los, mas mortos. Quando percebe quem são, o tipo grande que assustava faz questão de os enterrar.

“We ask the Father to judges us with mercy.” Assim começa, na quarta temporada, a oração do agricultor antes da refeição oferecida ao cão de caça e a Arya. No momento do enterro, embora só se lembre das primeiras palavras, Clagane repete a prece.

Após aquela noite de abrigo na quarta temporada, o Cão de Caça parecia já saber o destino daquele pai e filha que lhe estenderam a mão: “Com o inverno, ambos vão morrer”. E assim foi.

Tal como foi escrito no Expresso Diário de segunda-feira, The Hound não é tão mau como ele pensa. Não não era o tipo mais simpático, mas houve algo que mudou. “Na sexta temporada, ele encontrou um pouco de paz naquele local religioso e podia ter continuado esse caminho, mas só durou uns episódios. Porque a violência apanhou-o e de repente ele já tem um machado nas mãos e está a distribuir machadadas. Foi um momento fugaz de paz para ele”, explicou o ator Rory MacCann numa entrevista concedida ao Expresso, que pode ler AQUI na íntegra.