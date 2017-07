Morreu Martin Landau

Ator norte-americano, de 89 anos, ficou conhecido pelas interpretações em filmes como “North by Northwest”, de Alfred Hitchcock, e pela série de televisão “Mission: Impossible”

O ator norte-americano Martin Landau, conhecido pelas interpretações em filmes como "North by Northwest", de Alfred Hitchcock, e pela série de televisão "Mission: Impossible", morreu aos 89 anos, informou hoje o portal de notícias TMZ.

O ator morreu no sábado, vítima de "complicações inesperadas" após uma breve hospitalização num centro médico da Universidade da Califórnia, segundo o portal especializado em notícias sobre celebridades.

Nascido em Brooklyn (Nova Iorque) a 20 de junho de 1928, Landau trabalhou no design do New York Daily News antes de começar a carreira de ator.

Influenciado pela obra de Charlie Chaplin, fez a sua estreia na Broadway em 1957 e o primeiro papel importante no cinema chegou em 1959 com "North by Northwest" ("Intriga Internacional") de Hitchcock.

Além do papel como Rollin Hand na série de televisão "Mission: Impossible" ("Missão: Impossível"), que protagonizou juntamente com a mulher na altura, Barbara Bain, Landau será recordado pelas interpretações em "Tucker: The Man and His Dream" ("Tucker: O homem e o seu sonho"), de Francis Ford Coppola, em 1988, e "Crimes and Misdemeanors" ("Crimes e Pecados"), de Woody Allen, em 1989.

Um dos papéis mais populares foi o de comandante John Koenig na série televisiva britânica "Space: 1999" ("Espaço:1999"), de 1975.

A interpretação de Bela Lugosi no filme de Tim Burton "Ed Wood" (1994), valeu a Martin Landau o Óscar de Melhor Ator Secundário (1995).