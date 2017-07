Morreu George Romero

O realizador norte-americano George Romero morreu este domingo enquanto dormia. Com 77 anos, lutava contra um cancro nos pulmões. A notícia foi avançada pelo seu agente, Chris Roe.

“O lendário realizador George A. Romero morreu este domingo, 16 de julho, escutando a banda sonora de ‘O Homem Tranquilo’, um dos seus filmes preferidos de todos os tempos, com a sua mulher, Suzanne Desrocher Romero, e a sua filha, Tina Romero, a sua lado”, refere a nota do agente. “Ele morreu pacificamente no seu sono, em sequência de uma breve mas agressiva batalha com o cancro do pulmão, e deixa para trás uma família amada, muitos amigos e um legado de cinema que persistiu e que continuará a persistir no teste do tempo.”

Com o seu filme mais famoso, “A Noite dos Mortos Vivos”, George Romero inaugurou em 1968 um novo género cinematográfico - os filmes de zombies.