“Narcos” depois de Pablo Escobar: o que se segue? (o primeiro trailer)

Não será a mesma coisa, mas já se sabia que "Narcos" ia sobreviver à morte de Pablo Escobar. Agora, e a pouco mais de um mês do regresso para a terceira temporada, foram reveladas as primeiras informações sobre os novos capítulos. Já há data de estreia, biografias das principais personagens, imagens e um pequeno trailer da série criada por Carlo Bernard, Chris Brancato e Doug Miro.

A Netflix, que distribui a série à escala mundial, confirmou esta sexta-feira que a terceira temporada de "Narcos" seria centrada no cartel de Cali — "Agente Peña, o que sabe sobre o Cartel de Cali?", ouviu-se no final da segunda leva de episódios — e revelou que os novos capítulos chegam à plataforma de streaming a 1 de setembro.

"Agora que a sangrenta caça a Pablo Escobar terminou, a DEA volta a sua atenção para a mais lucrativa organização de tráfico de droga do mundo: o Cartel de Cali", lê-se na sinopse dos novos episódios, onde é também explicado que esta nova organização é dirigida "por quatro poderosos barões". Contrariamente ao que acontecia com Escobar, este cartel prefere "subornar funcionários do governo e manter suas ações violentas fora das manchetes dos jornais", pelo que em "Narcos" perceberemos como tudo isto se processa. O agente Javier Peña (Pedro Pascal) tem muito para investigar.

Nicole Rivelli/NETFLIX

OS NOVOS REIS DE "NARCOS"

Nesta terceira temporada, Gilberto Rodriguez Orejuela (interpretado por Damian Alcazar) é um dos nomes a decorar, mas o líder do Cartel de Cali (considerado o “Chefe dos chefes”) não está sozinho no negócio. O irmão Miguel Rodriguez Orejuela (Francisco Denis) é o cérebro por trás de toda a operação de crescimento do Cartel de Cali. Pacho Herrera (Alberto Ammann), que gere as ligações ao México e a distribuição internacional é outro dos homens importantes de toda a operação, que conta ainda com um ator português no elenco. Pepe Rapazote interpreta Chepe Santacruz London, o responsável pela ligação da rede colombiana ao mercado nova-iorquino.