“Better Caul Saul” regressa em 2018

A série de Vince Gilligan e Peter Gould, que explora a vida de Jimmy McGill antes de se tornar Saul Goodman e conhecer Walter White, vai ter novos episódios. “Better Call Saul”, a aclamada prequela de “Breaking Bad”, foi renovada para uma quarta temporada. Bob Odenkirk continuará como protagonista nos 10 novos episódios.

A decisão do AMC foi tornada pública esta terça-feira por Charlie Collier, presidente do grupo (do qual fazem parte o AMC, o SundanceTV e os AMC Studios) em comunicado. No documento em que anunciava o regresso de “Better Call Saul” para a quarta leva de episódios, o executivo fez ainda um trocadilho que juntava o orgulho na produção ao título da mesma e à história da personagem. “Truly, ‘S’all good, man’”, escreveu.

Nomeada para sete Emmys em 2016 (incluindo Melhor Série Dramática e Melhor Ator numa Série Dramática, para Bob Odenkirk), “Better Call Saul” tem distribuição internacional assegurada pela Netflix, através do seu serviço de streaming. A terceira temporada foi disponibilizada ao ritmo de um episódio por semana (respeitando a emissão do AMC nos Estados Unidos) e já chegou ao final. Ainda não foi divulgada qualquer data de estreia para a quarta temporada, a emitir no próximo ano.