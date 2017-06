Chega a Serralves a “Incerteza Viva” da Bienal de São Paulo

Uma incerteza é separada do medo, cruza o Atlântico e transforma-se num agente criativo. Move-se de São Paulo para o Porto e instala-se em Serralves. É a “Incerteza Viva”, título da exposição composta por 14 projetos artísticos individuais e coletivos selecionados da última edição da Bienal de São Paulo. Pinturas, esculturas, vídeos, instalações, performances e ecos de poesia experimental espalham-se no Museu e no Parque da fundação, entre esta sexta-feira e 1 de outubro, para propor um olhar crítico sobre o contexto social e político em tempos de convulsão.

“Quando a política não vai bem, o importante é estarmos perto dos artistas. A Bienal e Serralves entendem isso, o que torna a arte e a cultura ainda mais libertadoras”, afirmou o vice-presidente da Fundação da Bienal de São Paulo, Eduardo Saron, parafraseando o crítico brasileiro Mário Pedrosa, durante a apresentação à comunicação social da mostra “Incerteza Viva”.

Até ao Porto viajam obras de Jonathas de Andrade, Sonia Andrade, Cecília Bengolea em parceria com Jeremy Deller, Alicia Barney, Oyvind Fahlström, Leon Hirzsman, Lais Myrrha e Bárbara Wagner em conjunto com Benjamin de Burca. Entre os trabalhos selecionados encontram-se autores portugueses como Gabriel Abrantes, Lourdes Castro, Priscila Fernandes, Carla Filipe e Grada Kilomba.

Todos estes criadores estão unidos pelo mesmo fio condutor: a vivência de tempos agitados. “A incerteza é algo que todos os artistas queriam discutir. A incerteza desdobrou-se em vários assuntos. São os artistas que tiram a partir da incerteza algo

produtivo”, sustenta Jochen Volz, curador da 32.ª Bienal de São Paulo. “A política e os media fazem-nos acreditar que há uma ligação entre a crise e a incerteza. Mas na arte sabemos que a incerteza produz algo novo”, complementa o responsável artístico, que para esta exposição trabalhou em parceria com o diretor-adjunto do Museu de Serralves, João Ribas.

Ficam asseguradas, com esta exposição, viagens até aos costumes de populações indígenas, como acontece na instalação “Vídeo nas Aldeias”, ou ao “Jardim da Gozolândia”, título da obra da portuguesa Priscila Fernandes, onde a comida cai do céu e onde não há guerra nem violência. “Vivemos numa sociedade em que o ócio passou a ser negócio e achei interessante rever esse mito nos tempos de hoje para nos fazer refletir sobre as pressões do mundo do trabalho”, explica a artista que tomou por base o mitológico País da Cocanha na realização deste projeto.

Para a apresentação de instalações videográficas estão distribuídos em vários pontos do Parque de Serralves cinco pavilhões temporários, encomendados a outros tantos ateliês de jovens arquitetos do Porto (depA, Diogo Aguiar Studio, Fahr, “fala atelier” e Ottotto).

Junto à entrada do museu encontra-se a horta da artista portuguesa Carla Filipe com plantas comestíveis não-convencionais. “Fala sobre uma certa gestão de conhecimento. Já não nos lembramos que algumas plantas são comestíveis. Foram retiradas do cardápio, para que a indústria alimentar consiga fazer dinheiro ao vender, essencialmente, batata, milho, arroz e soja”, explica o curador Jochen Volz.

Andando mais alguns metros chegamos ao “Vale de Alicia”, uma instalação a cargo da artista colombiana Alicia Barney, na qual cogumelos escultóricos são colocados entre aqueles que, verdadeiramente, crescem na relva. “É uma artista que aborda, há muito tempo, temas relacionados com a ecologia e desenhou uma série de cogumelos coloridos. São do universo do fantástico e quase alucinógenos”, define o curador da 32.ª da Bienal de São Paulo. Também no Parque de Serralves, junto a um banco pintado de azul, chegam da copa das árvores os sons de uma instalação sonora de cariz experimental, a partir da obra de Öyvind Fahlström, autor do “Manifesto da Poesia Concreta” (1953).

A inauguração da exposição “Incerteza Viva” decorre esta sexta-feira, pelas 19h, com a presença do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, acompanhado pelo ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, e o ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Manuel Heitor.

Esta é segunda vez que, de forma parcial, é apresentada em Serralves a segunda mais antiga bienal em todo o mundo, depois de uma parceria iniciada entre as duas fundações em 2015. “Fazer a itinerância da Bienal é importantíssimo, porque ampliamos o diálogo com a Europa e com um país irmão como é Portugal”, frisa Eduardo Saron.