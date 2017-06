Inês Pedrosa não vai a julgamento

A escritora Inês Pedrosa, que foi diretora da Casa Fernando Pessoa entre 2008 e 2014, bem como a antiga diretora executiva da instituição, Carmo Mota, e o empresário Gilson Lopes não vão a julgamento pela práticas de crimes de abuso de poder de que eram acusados pelo Ministério Público, confirmou a autora ao "Expresso" esta segunda-feira.

Segundo a tese do MP, Pedrosa e Carmo Mota teriam adjudicado serviços artísticos com o objetivo de beneficiar a empresa Above Bellow, que tinha escritório na residência da autora e era propriedade de Gilson Lopes, que "mantinha relações de união de facto" com Pedrosa. Porém, o Juízo de Instrução do Tribunal Criminal de Lisboa decidiu pelo não pronunciamento dos réus, por não encontrar no processo nenhuma matéria criminal.

Em causa, segundo a acusação, estavam mais de 9500 euros, adjudicados sem consulta a outros fornecedores, um procedimento que, nestes casos, não é exigido por lei devido aos reduzidos montantes envolvidos: 2988,30 euros em dezembro de 2012, 639,60 euros em agosto de 2013 e 5936,47 euros em outubro de 2013, referentes a merchandising, uma produção fotográfica e vários serviços de artes gráficas e audiovisuais.

Quando a acusação foi conhecida, em dezembro do ano passado, Pedrosa defendeu-se dizendo tratar-se "de um absurdo, uma aberração, uma vergonha" da qual se defenderia em tribunal. "Tenho a consciência de que o trabalho que realizei foi sempre em benefício para a Casa Fernando Pessoa", disse então à Lusa.

A decisão de não levar o caso a julgamento é passível de recurso.