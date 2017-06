Criadores de “Sherlock” querem repetir sucesso com “Drácula”

A equipa de “Sherlock”, que transformou a história de Sherlock Holmes numa das melhores séries dos últimos anos, já tem um novo projeto em mãos. Depois de darem vida à personagem criada por Sir Arthur Conan Doyle no final do século XIX, os argumentistas e produtores da série protagonizada por Benedict Cumberbatch (cujas quatro temporadas passaram na BBC e estão disponíveis no Netflix) vão trabalhar numa nova versão de “Drácula”.

Mark Gatiss e Steven Moffat serão os argumentistas da produção televisiva baseada no romance gótico de Bram Stoker, que dará origem a uma série com produção da Hartswood Films (de Sue Vertue, que também produziu “Sherlock”). O projeto, que ainda não está no papel — ambos os responsáveis estão, de momento, a trabalhar noutros programas —, deverá contar com parceiros internacionais, com a BBC a vender os direitos de transmissão para vários mercados.

De acordo com as informações recolhidas pela revista “Variety”, “Drácula” seguirá o mesmo formato de “Sherlock” e será construída em formato de minissérie com episódios longos. Mark Gatiss é um fã confesso de filmes de terror antigos (com destaque para “O Horror de Drácula”, protagonizado por Christopher Lee Peter Cushing), mas ainda é cedo para perceber se a sua nova série será passada no tempo presente ou terá como pano de fundo uma outra época.

Voltar a pegar na história de Drácula, que se terá mudado da Transilvânia para Londres em busca de sangue, não é tarefa fácil. E a última vez que se tentou criar uma série em torno da personagem de Stoker não correu da melhor forma. Em 2013, a Carnival (que produziu “Downton Abbey”) criou uma nova versão de “Drácula” para a NBC, mas acabou por ser cancelada depois de apenas uma temporada.