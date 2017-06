Novo livro de Eduardo Lourenço é apresentado sábado

“Da Pintura”, a nova obra do escritor português Eduardo Lourenço, completa "Tempo da Música. Música do Tempo", publicado em Fevereiro de 2012, que para a investigadora Bárbara Aniello é "um ideal" autoretrato de Eduardo Lourenço. O autor completou 94 anos no passado mês de Maio.

Este título faz parte da coleção "Obras Completas de Eduardo Lourenço", que a Gradiva tem vindo a editar, com o apoio da Fundação Gulbenkian.

"Depois do volume sobre a música, já publicado, este sobre pintura surge a ocupar o outro plano, espetacular e simétrico de um ideal duplo autorretrato que Eduardo Lourenço deixa distraidamente. Como uma impressão digital acidental e, ao mesmo tempo, única e inconfundível", afirma Barbara Aniello no prefácio.

No texto intitulado "Eduardo Lourenço, um olhar sem fim", a organizadora da obra escreve que esta reúne "meditações heterogéneas que, não pretendendo alcançar a sistematicidade que condiz com as teorias programáticas, fixam as ideias-pilares imprescindíveis para alguém que, como o leitor esclarecido destes excertos, queira ingressar no castelo, ou, melhor, no labirinto de mil corredores que é a mente de Eduardo Lourenço".

Realça ainda que a obra "não é apenas a crónica diarística, de pinceladas traçadas na mais silenciosa intimidade", mas antes reflexões "repletas de sabedoria e de experiência", considerações, "que nascem de uma abordagem à arte filtrada pela cultura do pensador que, ao contrário do espelho da música, mergulha aqui num mundo 'outro' com todas as ferramentas da sua erudição, de pinceladas traçadas na mais silenciosa intimidade".

A obra será apresentada este sábado, às 17h00, na sede da Ordem dos Médicos, em Lisboa. Dividida em três partes "Estética", "Exposições" e "Pintores", contém ainda dois anexos com uma entrevista a Eduardo Lourenço conduzida por Valdemar Cruz, e "Iglesia de S. Tomé" em Toledo, que inclui o 'fac simile' de páginas escritas e desenhadas pelo ensaísta, quando efetuou uma visita à casa do pintor El Greco (1541-1614), em Toledo, no centro de Espanha.

"O olhar de Eduardo Lourenço oferece uma multiplicidade de pontos de vista e abordagens", em que o leitor se depara com "fios entrelaçados de todos os 'eus' de Lourenço: "pensantes, viajantes, contemplativos, cujos vultos se refletem na estrutura do livro", escreve ainda a investigadora.

Considerado um dos maiores pensadores portugueses, Eduardo Lourenço nasceu em 1923, em São Pedro de Rio Seco, no distrito da Guarda, e embora resida em França desde os anos 1960, manteve sempre uma grande ligação a Portugal, refletindo sobre a sociedade portuguesa.

Em 2011, com o apoio da Fundação Calouste Gulbenkian a Gradiva iniciou a publicação da sua Obra Completa, que conta, entre outros títulos, com "Heterodoxia I e II", "Tempo e Poesia - À Volta da Literatura", "O Fascismo Nunca Existiu", "Fernando, Rei da Nossa Baviera", e "O Labirinto da Saudade", que toma por subtítulo "Psicanálise Mítica do Destino Português".

A investigadora Barbara Aniello assinala " Quer pense sobre imagem, quer a observe centuplicar-se sem fim ao longo duma galeria, quer considere o percurso criativo do artista que a concebeu, o olhar do autor entra sempre, e nós com ele, no duplo plano da obra de arte.