O que dizem dois atores do ator que desistiu de o ser (ou a importância de ter prazer em sê-lo)

“É uma profissão muito dura para se ter quando se perde o prazer”

“Percebo que um ator possa deixar de ter vontade de o ser. Já me aconteceu. É uma profissão muito dura, e pode tornar-se muito desgastante, ao ponto de se ter vontade de ganhar distância ou de fazer uma pausa. No caso de Daniel Day-Lewis não sei quais foram as razões que o levaram a tomar esta decisão, e podem ser muitas, ainda mais tendo em conta a idade dele, mas é uma pena. Ele é um ator absolutamente genial.

Mas também percebo que ele tenha um problema acrescido, o de lidar com a fama, ainda mais a um nível internacional. Não deve ser nada fácil. Tive vontade de desistir, e de deixar de ser ator, quando estive no Brasil, a fazer telenovela. No meu caso, a razão para querer desistir estava relacionada com a exposição mediática, com a fama imediata. Às tantas senti que aquilo pelo qual me tinha apaixonado estava a ficar em segundo plano.

Nuno Lopes

“Durante os quatro anos fora dos palcos, o mais importante foi concluir que este era o meu caminho”