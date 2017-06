Curtas Vila do Conde serve a colheita dos 25 anos

No ano em que comemora as bodas de prata, o Festival Curtas de Vila do Conde, com abertura marcada para 8 de julho, coloca em grande plano a prata da casa e continua a apostar nas diferentes secções competitivas, que voltarão a ser o núcleo duro de um festival, onde cabem também longas-metragens, exposições, debates, workshops e concertos.

A programação musical funde-se com o cinema e apresenta um cartaz composto por vários cine-concertos. Capitão Fausto, Mão Morta, Sensible Soccers, Pega Monstro, Evols, Chassol e Atlantic Coast Orchestra e o coletivo de DJ’s “Os 7 Magníficos” prometem animar as noites longas do Curtas, prolongadas com festas em alguns bares da cidade.

A 25.ª edição do Curtas Vila do Conde leva-nos até “O Outro Lado da Esperança” com a antestreia nacional deste que é o mais recente filme do finlandês Aki Kaurismäki, apresentado no Festival de Berlim. A obra cinematográfica acompanha as peripécias de um jogador de póquer finlandês com um refugiado. Esta exibição está integrada na secção “Da Curta à Longa”, dedicada a exibir novos filmes de cineastas que passaram pelo festival, como Kelly Reichardt, com “Certain Women”; Sandro Aguilar, um cineasta a quem o Curtas abriu portas, com a estreia mundial de “Mariphasa”; e ainda a apresentação do filme póstumo “24 Frames”, de Abbas Kiarostami.

Todos os anos é efetuada uma retrospetiva integral ao trabalho de um realizador e em 2017 as luzes vão incidir no trabalho do francês F.J.Ossang. Cineasta, músico, escritor, editor, poeta e, acima de tudo, um radical livre.

Através do seu cinema traçou visões de um mundo pós-apocalíptico de ficção científica e aproximou-se do punk ou do film noir. Este é, assim, o regresso de Ossang a Vila do Conde, onde já foi premiado em 2009.

A Competição Nacional inclui 16 filmes a concurso, entre os quais “Altas Cidades de Ossadas, de João Salaviza, “Das Gavetas Nascem Sons”, de Vítor Hugo, ou “Os Humores Artificiais”, de Gabriel Abrantes.

Por sua vez, a Competição Internacional leva até Vila do Conde realizadores já consagrados como Ben Rivers, Jia Zhangke, Yann Gonzalez, Hu Wei, Laura Poitras ou a dupla Caroline Poggi e Jonathan Vinel.

Como forma de celebrar e fixar o percurso do festival ao longo de 25 anos, será editado um livro com 25 olhares de individualidades das mais diversas áreas, entre os quais o escritor Valter Hugo Mãe, a cantora Manuela Azevedo ou Paulo Furtado (mais conhecido pelo alter-ego musical “Tigerman”). A essas personalidades será dada uma “Carta branca”, dividida em nove sessões, onde é feita uma seleção pessoal dos filmes mais marcantes exibidos ao longo de todas as edições. ,

Entre 8 e 16 de julho, é servida a colheita dos 25 anos, com uma programação amadurecida, mas sempre fresca e diversificada. “É provavelmente a maior de todas as edições”, disse Nuno Rodrigues na conferência de apresentação do Curtas. O orçamento de 300 mil euros é também o mais avultado de sempre para um evento com epicentro no Teatro Municipal, mas que se prolonga também ao Auditório Municipal e à Solar – Galeria

O Curtas Vila do Conde conta com o apoio da Câmara de Vila do Conde, do Ministério da Cultura, do Instituto do Cinema e do Audiovisual, do programa MEDIA/Europa Criativa, bem como diversos outros parceiros.

A programação completa pode ser consultada AQUI.