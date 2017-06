Berardo feliz pelo sucesso do museu em Lisboa, “mas falta apoio político”

O empresário e colecionador de arte José Berardo, de 72 anos, confessa que disponibilizar a sua coleção privada ao público é um sonho concretizado: "Esta coleção é reconhecida a nível mundial. Juntou-se o útil ao agradável".

Contactado pela agência Lusa a propósito do 10.º aniversário do museu, a celebrar no próximo domingo (mas alargado ao fim de semana com entradas gratuitas), Berardo diz-se "feliz pelo sucesso", contabilizado em sete milhões de visitantes desde a inauguração a 25 de junho de 2007, no Centro Cultural de Belém. Apesar disso, queixa-se de "falta de apoio político" neste projeto.

"Durante dez anos, passei meses e meses a negociar o acordo com cada novo ministro ou secretário de Estado. E foram 12 ou 13" diz, confirmando que "foi a parte mais complicada" para manter este museu – um dos cinco que tem no país.

As entradas no museu do CCB, livres até 1 de maio deste ano, passaram a ser cobradas (cinco euros, exceção feita aos sábados e dias especiais) como contributo para as despesas de manutenção. Mas o novo acordo de dez anos para cedência das obras expostas, renovado e assinado em movembro de 2016 com o ministro da Cultura, Luís Filipe Castro Mendes, não agrada a Berardo: "Tive de ceder nalgumas coisas. Parece-me que não tenho grande apoio do Governo. Fico a pensar que sou uma espécie de ´patinho feio´ dos museus".

O espaço no CCB conta com 862 obras, avaliadas em 316 milhões de euros pela leiloeira internacional Christie´s, e ocupou o 65.º lugar na lista dos 100 museus mais visitados a nível mundial em 2016.

Sobre o que aí vem, o empresário madeirense diz que não sabe se continuará a negociar com futuros Governos. "Estou com 73 anos. O trabalho e complicações que tenho tido com estas negociações do museu não quero deixar aos meus filhos. Preciso desse tempo para tratar de negócios".