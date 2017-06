Natureza, sol e Rock Nordeste - a música portuguesa vai ao parque

A música vai ao parque. O verão ainda não chegou, mas os festivais de música parecem dar-se bem com a primavera e já aquecem as expectativas de muitos melómanos. Para lá das altitudes do Marão ou do Alvão, numa cidade entre as serras, realiza-se a 4.ª edição do Rock Nordeste, em Vila Real, entre esta sexta-feira e sábado. O evento, de entrada livre, assume-se como uma autêntica montra para a música portuguesa, com um cartaz inteiramente composto por bandas e artistas nacionais. Os concertos de The Legendary Tigerman, Dead Combo ou Sensible Soccers são alguns dos atrativos do certame. Muito há para ver e ouvir, entre mergulhos na piscina ou nas águas calmas do Rio Corgo, durante um festival em sintonia com o meio ambiente. É só armar a tenda e deixar-se embalar – por vezes com recurso a uma “Carga de Ombro” mais acentuada, num lance musical perfeitamente legal de Samuel Úria. Não é preciso ir até “Budapeste” com os Mão Morta para fazer a festa, porque eles deslocam-se até Nordeste, onde as noites também são de rock n’roll… mas não são só bandas a tocar.

No cenário envolvente do Parque Corgo, com quase 30 hectares de frescos relvados, a responsabilidade de abrir o festival – que, em tempos, foi um concurso de novos talentos – fica este ano a cargo dos Dead Combo, acompanhados por um conjunto de cordas (violoncelo, viola de arco e violino), num concerto, pelas 22h30, que servirá para apresentar o trabalho discográfico mais recente, “Dead Combo e As Cordas da Má Fama”.

A noite prossegue e a animação também, com a atuação da rapper Capicua – de regresso ao festival – agendada para a meia-noite. Esta será uma noite de reencontro também para os Sensible Soccers, um dos nomes mais pedidos pelo público, com o quarteto a subir ao palco à 1h40, para nos levar numa viagem experimental e exploratória até às paisagens sonoras de “Villa Soledade”, nome do álbum editado em 2016, mas com passagens obrigatórias por sucessos precedentes como “AFG” ou “Sofrendo por Você”. O dia inaugural fecha com o dj set de DJ Marfox, a partir das 2h50.

Da “Urgência” de Márcia até à arte de abrandar de Slow J

A agitação musical começa mais cedo no sábado, logo ao início da tarde e prolonga-se noite dentro. Márcia chega a Vila Real com “A Urgência” (nome do mais recente single) de quem traz na bagagem o último registo discográfico para interpretar ao vivo. Intitula-se “Quarto Crescente” e, entre outros temas da artista, será apresentado num concerto agendado para as 18h. Uma hora depois, é a vez de Samuel Úria pegar na guitarra e embalar-nos com “Carga de Ombro”, nome do último álbum. “Põe o teu ombro junto ao meu, carga de ombro é legal”, assim dizem os versos do cantautor português, responsável por nos levar até latitudes musicais situadas algures entre o amparo e a provocação.

À noite, a partir das 22h30, chega um dos concertos mais aguardados do festival. A emblemática e histórica banda bracarense Mão Morta, liderada pelo sempre desconcertante Adolfo Luxúria Canibal, desloca-se ao Rock Nordeste para um concerto comemorativo e que assinala os 25 anos da edição do álbum “Mutantes S.21”. “Entre as sombras e o lixo”, esta será uma odisseia por Lisboa, Amesterdão, Budapeste, Barcelona, Marraquexe, Berlim, Paris, Istambul e Shambalah, nomes das faixas que integram o disco, considerado pela crítica como um dos melhores da década de 1990 em Portugal.

Às doze badaladas, é a vez do “one man band” The Legendary Tigerman – alter ego musical de Paulo Furtado – assumir a responsabilidade de animar a noite ao som de sucessos como “Twenty First Century Rock n’ Roll” e apresentar o tratado musical “How To Become Nothing”, diário de bordo sonoro de uma travessia pelas paisagens secas do deserto da Califórnia. Pode dizer-se que há um antes e um depois do surgimento de Tigerman no panorama do rock nacional. O agora é em Vila Real.

“The Art of Slowing Down” é o mais recente álbum de Slow J, artista que toma conta do palco a partir da 1h40 com o seu hip-hop visceral, mas onde se encontram também remanescências de fado, rock e semba. O Rock Nordeste termina com a atuação, às 2h50, dos Beatbombers, dupla formada por DJ Ride e Stereossauro, pioneiro do scratch no nosso país.

Em declarações ao Expresso, o programador Ilídio Marques, da produtora “covilhete na mão”, frisa que o “pilar base [deste festival] centra-se na melhor música que é produzida em Portugal nos dias que correm”, numa programação variada, com a intenção de alinhar bandas e artistas de diferentes géneros e gerações. “Esta mescla forma um público muito interessante e muito interessado em ver os nomes que o leva ao festival, mas também muito curioso para ver outros que ainda não conhece na íntegra”, explica o responsável artístico. “No fundo, a Nordeste, há um encontro de gerações que se movem pela música, que é algo que não tem e nunca terá idade”, acrescenta.

A bússola da música “made in Portugal” aponta, assim, para o Rock Nordeste. “E não desaponta mais”, garante Ilídio Marques. Desde 2014, ano da primeira edição, já passaram pelo evento aproximadamente 45 mil pessoas, sendo que na edição anterior a adesão rondou a marca dos 23 mil, de acordo com os números avançados pelo programador. O Rock Nordeste é uma iniciativa da Câmara Municipal de Vila Real.