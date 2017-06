Morreu o Batman da série televisiva

Adam West faleceu de leucemia ontem, aos 88 anos, em Los Angeles

Adam West, que faleceu ontem aos 88 anos em Los Angeles, ficou famoso como o protagonista do Batman, na série televisiva dos anos 60 com o mesmo nome. Mais recentemente voltou às luzes da ribalta, ao dar a voz ao personagem do presidente da câmara da série de animação 'Family Guy'.

Depois da fama e reconhecimento enquanto alter-ego do personagem Bruce Wayne na série Batman, Adam West teve dificuldade em manter uma consistência na carreira de actor. Quando a série terminou, ficou demasiado 'colado' ao personagem do super-herói que voava em cuecas.

Ainda assim participou em cerca de 50 filmes, entre os quais o 'Drop Dead Gorgeous', 'An American Vampire Story' e 'Nevada Smith'. No regresso mais recente ao ecrã, na série cómica de animação 'Family Guy', deu a voz a um personagem com o seu nome: o presidente da câmara de Quahog.

Adam West (o actor, não o personagem) nasceu em 1928 em Walla Walla, em Washington, e começou a carreira de actor nos anos 1950, no Hawai.