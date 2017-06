Um festival cheio de mimos

Contado ninguém acredita. E, no entanto, Amarante vai pelo segundo ano consecutivo organizar o Mimo Festival, uma ideia nascida no Brasil, onde tem já raízes sólidas, materializada na organização de um certame de entrada livre com grandes nomes de todos os géneros musicais e abertura a outras áreas da cultura, como o cinema ou debates.

O programa deste ano conta com nomes fortes como Herbie Hancock, Rodrigo Amarante, Mayra Andrade, Nação Zumbi, Céu, Manuel Cruz, Três Tristes Tigres, os tuaregues Tinariwen, ou propostas de descoberta como Ala.Ni, a cantora londrina, de origem caribenha, a baterista e compositora Anne Paceo, e ainda alguns dos nomes em ebulição na música popular brasileira. Incluem-se aí, entre outros, Jards Macalé, Hamilton de Holanda & O Baile do Almeidinha.

No total, o festival, apresentado esta terça-feira em Amarante, proporcionará 52 atividades de acesso gratuito distribuídas por seis espaços: Parque Ribeirinho, Museu Amadeo de Souza-Cardoso, Igreja de São Gonçalo, Igreja de São Pedro, Centro Cultural de Amarante e Cinema Teixeira de Pascoaes. Participam artistas de dez nacionalidades e dez dos concertos, entre os quais o de Herbie Hancock, serão exclusivos em Portugal.

O programa inclui o Festival MIMO de Cinema, que estreará em Portugal “Chico Science – Um Caranguejo Elétrico”, de José Eduardo Migllioli. Será ainda exibido “Vinicius de Moraes – Um Rapaz de família”, de Suzana Moraes, “Tim Maia”, de Mauro Lima, “Mudar de Vida : José Mário Branco, Vida e Obra”, de Nelson Guerreiro e Pedro Fidalgo, e “I Love MyLabel – Discotexas” de António Sabino, Pedro Gonçalves e Igor Martins.

Destaque ainda para o programa educativo, com “workshop” de Anne Paceo, Ala.Ni, Rafael dos Anjos, a oficina de Walter Areia e uma masterclasse com Pedro Jóia.

O Fórum de Ideias incluirá palestras de Manel Cruz, Nação Zumbi, Ricardo Ribeiro e Jards Macalé. Outra das iniciativas é a “Chuva de Poesia” com textos de poetisas de todo mundo como Sophia Breiner de Mello Andersen, a brasileira Ana Cristina César, a russa Marina Tsvietáieva, a norte-americana Emily Dickinson, a grega Safo e a indiana Rupi Kaur.

As actividades do “Programa Educativo” e do “Fórum de Ideias” implicam, para quem queira participar, uma inscrição prévia dada a limitação dos espaços onde se realizam. Os interessados devem inscrever-se em mimofestival.com até 9 de julho.