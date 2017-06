Streaming de “The Crown” conquistou uma nova fã: a própria Rainha Isabel II

A série britânica sobre a coroa britânica, cujo orçamento da primeira temporada ascendeu a 130 milhões de dólares (cerca de 116 milhões de euros), estreou no último ano e soube-se agora que conquistou uma fã inesperada. A Rainha Isabel II, cujos primeiros anos de reinado já foram retratados em “The Crown”, gostou do que viu e deixou apenas um reparo. Para a soberana de 91 anos, “houve algumas representações de eventos demasiado dramatizadas”, sem que isso afetasse a sua experiência televisiva.

As informações, agora divulgadas por uma fonte da Casa Real à imprensa, contam até com alguns pormenores sobre a forma como Isabel II acedeu à série, disponível apenas em streaming através da Netflix. De acordo com as informações citadas pelo “The Sunday Express” e reproduzidas pelo “The Independent”, “The Crown” foi apresentada à rainha pelo filho, Edward, e pela nora, Sophie.

Os dois, fãs da produção televisiva criada por Peter Morgan — responsável também pela longa-metragem “A Rainha”, protagonizada por Helen Mirren —, convenceram Sua Majestade a ver a série centrada em si e trataram dos pormenores para que a Rainha a pudesse ver. Os 10 episódios da primeira temporada acabaram por ser vistos no seu apartamento do Castelo de Windsor ao longo de algumas ceias, sempre marcadas para o fim de semana.