Cante, canção com o ritmo do coração

“As minhas memórias do cante alentejano vão buscar raiz no fim dos anos 50, início dos anos 60. Havia na aldeia do Montoito, no concelho do Redondo, o Cortejo das Oferendas, em que os mais ricos ofereciam prendas aos mais pobres, normalmente pão ou azeite, e desfilavam pelas ruas para exibir a caridade que faziam. Era um grupo de homens que pareciam muito tristes, melancólicos. Entre eles havia um rapaz, o aguadeiro, que cantava uma oitava acima dos demais. Distanciava-se dos outros, destacava-se do grupo. Tínhamos na altura a mesma idade, por volta dos 11 anos. Nunca o esqueci.

Também me recordo de ouvir o cante das tabernas e ir aprendendo as modas quase sem querer. Cantava-se se tinha voz de homem. Meninos, só um, o que tinha a voz uma oitava acima. Nunca cantei assim. Habituei-me àquilo, àquele cenário. Os cafés eram espaços reservados à pequena burguesia, à classe média, aos latifundiários. Eram uma coisa fina. As tabernas, não. Mas ali as mulheres não entravam e, por isso, o cante nas tabernas era uma moda de homens. Elas cantavam nos campos, no trabalho. Quem inventou que o cante alentejano era masculino foi António Ferro, ministro de Salazar. Mas o cante é dos homens e das mulheres.

O que mais marcou no cante é que era muito atento às condições de vida, tinha sentido político, era crítico. Muitas vezes era cantado à porta das câmaras municipais, com textos que se queixavam da fome. Também é muito romântico, fala de um amor ingénuo, rural.

Não faz muito tempo o cante tinha um forte sentido depreciativo. Estava associado aos pobres, achava-se que só eles é que cantavam. Mas eu e o meu irmão Janita Salomé nunca deixámos de ter orgulho no cante. Zeca Afonso atreveu-se a escrever modas. Grândola é uma moda de cante.

O cante verdadeiro era clandestino, porque abordava temas que o Estado Novo proibia. Ficou na moda porque chegou aos media, mas nunca vai ter grande expansão, porque é cantado por homens de bigode. E se mudar muito, perde a essência. Se compararmos com o fado, cantado por mulheres jovens, muito bonitas e tatuadas, percebe-se logo a diferença. Mas, se o cante não se renovar, fica uma peça de museu.

Quando alguém diz que o cante parece uma música fúnebre, não é disparatado, porque muitos textos falam da morte, são quase filosóficos. Também não é uma canção que possa ser acompanhada por conversa. Impõe-se - e quem falar é abafado. O cante é marcial, tem o ritmo do coração. É impositivo.

Eu escrevo modas. O António Lobo Antunes também. a última que fiz, letra e música, diz assim: “Ó Pias, tu és altiva, ó Pias, tu és elegante, onde fores, dás nas vistas, és a rainha do cante.”